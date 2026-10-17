لعدم سداد الإيجارات.. سحب وفسخ تعاقد 8 محلات تجارية في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، سحب وفسخ التعاقد مع مستأجري 8 محلات تجارية بحي 25 يناير بمدينه الخارجة، بسبب عدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة والتأخر في الوفاء بالالتزامات المالية، رغم المتابعة المستمرة.

سحب وفسخ التعاقد مع مستأجري 8 محلات تجاريه بالوادي الجديد

وقالت المحافظة إن الإجراءات جاءت تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، بشأن تكثيف المتابعة لملف أملاك الدولة، وتحصيل المستحقات المالية، وإحكام الرقابة على الأصول والممتلكات العامة.

ونفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة برئاسة محمد حسام الدين آدم، نائب رئيس المركز، أسفرت عن سحب المحلات وفسخ التعاقدات الخاصة بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار الحفاظ على المال العام واسترداد حقوق الدولة والتعامل الحاسم مع حالات عدم الالتزام المالي.