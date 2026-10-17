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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يشيد بفينيسيوس جونيور: أقدّره كثيرًا وأقضي وقتًا معه يوميًا

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
سارة عبد الله

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، بالنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى سهولة التعامل معه، ومؤكدًا تقديره الكبير لشخصيته وقدرته على تجاوز الصعوبات بابتسامة.

وقال مورينيو، في تصريحاته عن كيفية تعامله مع فينيسيوس: «إنه شخص رائع، ومن السهل جدًا التعامل معه، وأقضي وقتًا معه على انفراد كل يوم».

وأضاف: «أقدّره كثيرًا، لأنه ينجح دائمًا في مواصلة حياته وتجاوز الصعوبات بابتسامة».

وتابع مورينيو مشيدًا بتمسك اللاعب بنادي ريال مدريد: «لو كنت مكانه، فربما لم أكن لأبقى هنا، كنت سأجبر النادي على السماح لي بالانتقال إلى بلد آخر أحظى فيه بالاحترام، لكنه بقي وفاءً لريال مدريد وحبًا للنادي».

البرتغالي جوزيه مورينيو فينيسيوس جونيور نادي ريال مدريد

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