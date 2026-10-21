متى يتم تأخير الساعة؟ موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

مع اقتراب إسقاط الستار عن العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2026، تترقب الملايين من المواطنين موعد العودة إلى التوقيت الشتوي وضبط الساعات بتأخيرها ستين دقيقة كاملة.

ويأتي هذا الإجراء الدوري استناداً للقانون المنظم لتغيير التوقيتات رقم 24 لسنة 2023، والذي يستهدف تحقيق أعلى كفاءة في ترشيد استهلاك الطاقات والموارد العامة، خاصة مع تأخير الساعات الرسمية بمقدار 60 دقيقة وبدء المواعيد الجديدة للعمل والمؤسسات والمحال التجارية.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يُطبق التوقيت الشتوي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

بدء التوقيت الشتوي 2026

وبموجب القانون، ينتهي التوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ومع بدء يوم الجمعة التالي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت الشتوي.

وعند حلول الساعة 12 منتصف الليل، تُعاد الساعة إلى 11 مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

هل تتغير الساعة على الموبايل تلقائيًا؟

بالنسبة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتصلة بالإنترنت، قد يتم تعديل الساعة تلقائيًا عند تفعيل إعدادات التاريخ والوقت التلقائية، بحسب إعدادات الجهاز ونظام التشغيل.

تغيير الساعة على الموبايل

وفي حال عدم تحديث الساعة تلقائيًا، يمكن للمستخدم الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت والتأكد من تفعيل خيار الضبط التلقائي، حتى تظهر الساعة بالتوقيت الصحيح بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

أسباب تطبيق التوقيت الشتوي 2026

يأتي قرار تطبيق التوقيت الشتوي 2026، كجزء من خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث يساعد على خفض الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية خلال المساء نتيجة قصر ساعات النهار خلال فصل الشتاء، إلى جانب دوره الرئيسي في تنظيم مواعيد العمل والمدارس والقطارات والرحلات الجوية.

تغيير التوقيت الشتوي

كما أن تغيير التوقيت الشتوي يسهم في تحسين استغلال الوقت وتوزيعه بما يتناسب مع طبيعة الحياة اليومية، سواء في العمل أو الدراسة، ما يمنح الأفراد توازنًا أفضل بين نشاطهم اليومي وفترات الليل.

سبب تغيير الساعة يوم الجمعة

جاء اختيار يوم الجمعة لإجراء تغيير التوقيت باعتباره يوم إجازة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، وهو ما يساهم في تقليل تأثير تغيير الساعة على مواعيد العمل والخدمات ووسائل النقل، كما يمنح المواطنين وقتا للتكيف مع التوقيت الجديد قبل بداية أسبوع العمل.

تغيير الساعة يوم الجمعة

يمنح تطبيق تغيير الساعة في نهاية الأسبوع المواطنين والمؤسسات فرصة لضبط الساعات والأجهزة والمواعيد قبل استئناف العمل والدراسة بصورة طبيعية.

تغيير الساعة

ولا يعني الانتقال إلى التوقيت الشتوي 2026، زيادة أو تقليص عدد ساعات العمل أو الدراسة، إذ يقتصر التغيير على الساعة الرسمية التي يتم على أساسها تحديد مواعيد بداية ونهاية الأنشطة، وبالتالي، تظل ساعات العمل من حيث عدد الساعات كما هي، ما لم تصدر جهة مختصة قرارًا منفصلًا بتعديل مواعيد العمل.