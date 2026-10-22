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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس حزب التجمع : أهمية منتدى مصر 2026 تنبع من توقيته وطبيعة القضايا المطروحة

رئيس حزب التجمع
رئيس حزب التجمع
أ ش أ

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ إن أهمية منتدى مصر 2026 تنبع من توقيته وطبيعة القضايا المطروحة للنقاش، التي تمس حياة المصريين بصورة مباشرة، سواء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية أو الحماية الاجتماعية أو التعليم والصحة أو فرص العمل أو الأمن الغذائي والمائي، مؤكدًا أن هذه الملفات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها محاور للنقاش النظري، وإنما قضايا ترتبط بحقوق المواطنين واحتياجاتهم اليومية وتطلعاتهم إلى حياة كريمة.

وأضاف عبد العال - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/-أنه لا يمكن لأي منصف إلا أن يقدر حجم الجهد المبذول في تنظيم حدث بحجم منتدى مصر 2026، خاصة في ظل الدعوة الرئاسية الصريحة لمشاركة جميع أبناء الشعب بمختلف أطيافهم، مشيرًا إلى أن الأهمية الحقيقية لأي فعالية قومية لا يصح قياسها بعدد الجلسات أو حجم المشاركات فقط، وإنما بقدرتها على إنتاج سياسات قادرة على تغيير واقع المواطنين.

وأوضح أن الخطط الطموحة يجب ترجمتها إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تنعكس على حياة الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المنتدى، في صورته المطروحة كحوار وطني ومجتمعي، يكتسب أهميته الحقيقية من خلال إتاحة المجال أمام مختلف وجهات النظر، بما فيها الآراء النقدية، والاستفادة من خبرات الأحزاب السياسية والنقابات والخبراء وممثلي الفئات الاجتماعية المختلفة، فضلًا عن قدرته على تشخيص المشكلات بموضوعية، وصولًا إلى سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع.

وأشار عبد العال إلى أنه شارك متحدثًا في جلسة الحماية الاجتماعية بالمنتدى، وطرح عددًا من المقترحات والإجراءات اللازمة لتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية المأمولة.

وأوضح أن هذه المقترحات تشمل إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام، بما يضمن عدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل وحدهم أعباء الأزمات، ووقف التوسع في سياسات تقديم الدعم غير المبرر للفئات القادرة، فضلًا عن ربط أي حوافز أو إعفاءات تُمنح للقطاع الخاص بمعايير إلزامية تتعلق بتوفير فرص عمل حقيقية، وتعظيم القيمة المضافة المحلية، وضمان تحقيق عائد ملموس على الاقتصاد الوطني.

كما دعا إلى الإسراع باستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإجراء الانتخابات المحلية، باعتبارها مدخلًا مهمًا لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي.

وشدد رئيس حزب التجمع على ضرورة التزام الحكومة بجدول زمني واضح لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع تفعيل آليات الرقابة الشعبية والبرلمانية على التنفيذ، لضمان ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات عملية يشعر المواطنون بآثارها في حياتهم اليومية.

النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ أهمية منتدى مصر 2026 التنمية الاقتصادية الحماية الاجتماعية

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