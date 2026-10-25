الخميس ولا الجمعة؟.. موعد تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي 2026

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026، مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، حيث تستعد البلاد للعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة الرسمية 60 دقيقة، في خطوة تؤثر على تنظيم المواعيد اليومية ومواعيد الاستيقاظ والعمل والدراسة والتنقل، فضلًا عن توقيتات الشروق والغروب ومواعيد بعض الخدمات المرتبطة بالساعة الرسمية.

ومن المقرر، وفقًا للموعد المذكور في تفاصيل الإعلان، أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وذلك من خلال تأخير الساعة عند منتصف الليل بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساءً، وبذلك تتكرر الساعة الحادية عشرة مساءً خلال ليلة الانتقال إلى النظام الجديد.



ويأتي هذا التغيير في إطار القواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر، بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد مواعيد تقديم الساعة وتأخيرها سنويًا، بما ينظم الانتقال بين النظامين وفق المواعيد المحددة قانونًا.

متى ينتهي التوقيت الصيفي ويبدأ التوقيت الشتوي 2026؟

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 24 أبريل 2026، عندما جرى تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، بهدف الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة، واستمر العمل به حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ومع حلول موعد الانتقال إلى التوقيت الشتوي، يتم إرجاع الساعة 60 دقيقة إلى الخلف، لتعود المواعيد الرسمية إلى النظام الشتوي، وهو ما يتطلب من المواطنين الانتباه إلى مواعيد العمل والدراسة والرحلات والحجوزات، خاصة خلال ليلة تغيير الساعة.

طريقة ضبط الساعة على الهاتف عند بدء التوقيت الشتوي

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026، تتزايد التساؤلات حول كيفية ضبط الساعة على الهواتف المحمولة، خاصة أن معظم المواطنين يعتمدون على الهواتف في تنظيم مواعيد العمل والدراسة والاجتماعات، وضبط المنبهات اليومية، ومتابعة مواعيد الرحلات والخدمات الإلكترونية.

وتدعم غالبية الهواتف الذكية الحديثة خاصية تحديث الوقت تلقائيًا، بشرط تفعيل إعدادات التاريخ والوقت الآلية واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة، وهو ما يساعد على انتقال الهاتف إلى التوقيت الجديد دون الحاجة إلى تعديل الساعة يدويًا.

وللتأكد من جاهزية الهاتف لاستقبال التوقيت الشتوي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

فتح قائمة الإعدادات على الهاتف المحمول.

الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت.

تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيًا.

التأكد من اختيار المنطقة الزمنية الصحيحة الخاصة بالقاهرة.

مراجعة الساعة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد.

التأكد من ضبط المنبهات المرتبطة بمواعيد العمل والدراسة.

أما إذا كانت خاصية التحديث التلقائي غير مفعلة، فقد يحتاج المستخدم إلى تعديل الساعة يدويًا وفق التوقيت الرسمي الجديد، مع التأكد من عدم وجود اختلاف بين ساعة الهاتف والتوقيت المعتمد في مصر.

كما يُنصح بمراجعة الساعات التقليدية وساعات الحائط وساعات السيارات وبعض الأجهزة الإلكترونية التي لا تتصل بالشبكة، إذ قد تتطلب هذه الأجهزة تعديل الوقت يدويًا بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.



هل تتغير الساعة تلقائيًا على الهواتف المحمولة؟

تتغير الساعة تلقائيًا على معظم الهواتف الذكية التي تعتمد على تحديث الوقت عبر الشبكة، إذا كانت إعدادات التاريخ والوقت مضبوطة بصورة صحيحة، وكانت المنطقة الزمنية المحددة متوافقة مع التوقيت الرسمي في مصر.

ومع ذلك، قد لا تتغير الساعة تلقائيًا في بعض الأجهزة، خاصة إذا كانت خاصية التحديث الآلي معطلة أو كان الجهاز لا يتلقى تحديثات التوقيت بصورة صحيحة.

ولذلك، يُفضل التأكد من ظهور الوقت الصحيح صباح الجمعة 30 أكتوبر، مع مراجعة المنبهات والمواعيد المسجلة مسبقًا، لتجنب التأخر عن العمل أو الدراسة أو الاجتماعات المهمة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعتمدون على المنبهات الإلكترونية في الاستيقاظ مبكرًا، أو لديهم التزامات مرتبطة بمواعيد دقيقة، مثل السفر أو حضور الاجتماعات أو إجراء المعاملات الإلكترونية.

قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، ويحدد القواعد الخاصة بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في أبريل 2023، ضمن إجراءات إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي بعد فترة من التوقف.

ويستهدف العمل بهذا النظام الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تعديل التوقيت الرسمي بما يتناسب مع المواعيد المحددة قانونًا، مع تنظيم الانتقال بين التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي في موعد معلوم سنويًا.

ويأتي الانتقال إلى التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر تنفيذًا لهذه القواعد، وليس نتيجة قرار استثنائي يرتبط بظروف يومية أو موسمية منفصلة، إذ يحدد القانون الإطار الزمني الذي يجري وفقه تقديم الساعة أو تأخيرها.



لماذا يبدأ التوقيت الشتوي ليلة الجمعة؟

يرتبط موعد تغيير الساعة بنهاية يوم الخميس وبداية الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المحدد قانونًا، وهو ما يتيح للمواطنين والمؤسسات فرصة الاستعداد قبل استئناف أنشطة الأسبوع المعتادة.

كما يساعد تحديد موعد تغيير الساعة على تقليل احتمالات الارتباك الناتج عن اختلاف التوقيت، خصوصًا لدى المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالساعة الرسمية، مثل أنظمة تسجيل الحضور والانصراف والمعاملات الرقمية والحجوزات.

وتحتاج بعض الجهات والشركات إلى مراجعة إعدادات أنظمتها الإلكترونية وخدماتها الرقمية لضمان توافقها مع التوقيت الجديد، لا سيما الأنظمة التي تنفذ معاملات أو تسجل عمليات وفق مواعيد زمنية محددة.

ومن المفيد للمواطنين مراجعة المواعيد المسجلة مسبقًا، خصوصًا إذا كانت مرتبطة بحجوزات أو معاملات إلكترونية أو التزامات تتطلب الالتزام بوقت محدد، مع التأكد من اعتماد التوقيت الصحيح في أي خدمة أو منصة يجري استخدامها.

ماذا يحدث لمواعيد الشروق والغروب بعد تغيير الساعة؟

مع تطبيق التوقيت الشتوي، تظهر مواعيد شروق الشمس وغروبها على الساعة الرسمية أبكر بنحو 60 دقيقة مقارنة بالتوقيت الصيفي، عند المقارنة بين المواعيد الفلكية نفسها وفق طريقتي عرض الوقت.

فعلى سبيل المثال، إذا كان موعد شروق الشمس يظهر عند السادسة صباحًا بالتوقيت الصيفي، فإن الموعد المقابل يظهر عند الخامسة صباحًا بالتوقيت الشتوي، مع افتراض ثبات الظروف الفلكية للمقارنة.

وينطبق الأمر نفسه على غروب الشمس، إذ يظهر موعده على الساعة الرسمية أبكر بساعة بعد إرجاع عقارب الساعة.

ولا يعني تغيير الساعة حدوث اختلاف مفاجئ في حركة الشمس أو زيادة عدد ساعات النهار الفعلية، وإنما يتعلق الأمر بتعديل التوقيت الرسمي الذي تُعرض به المواعيد.

وقد ينعكس هذا التغيير على تنظيم الأنشطة اليومية، خاصة مواعيد الاستيقاظ والذهاب إلى العمل والعودة إلى المنزل خلال ساعات المساء، مع اختلاف التوقيتات الفعلية للشروق والغروب تدريجيًا من يوم إلى آخر وفقًا للتغيرات الفلكية المعتادة.

هل تتغير مواعيد العمل والدراسة مع التوقيت الشتوي؟

لا يؤدي تغيير الساعة تلقائيًا إلى زيادة ساعات العمل أو الدراسة أو تقليلها، إذ يقتصر التغيير على التوقيت الرسمي الذي تُحسب وفقه المواعيد.

وبالتالي، تستمر المصالح الحكومية والمدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة في العمل وفق الجداول المعتمدة، ما لم تصدر الجهات المختصة قرارات منفصلة بشأن تعديل مواعيد الحضور والانصراف.

وينبغي للموظفين والطلاب متابعة أي تعليمات رسمية جديدة قد تصدر بالتزامن مع تغيير الساعة، خاصة إذا كانت هناك ترتيبات تتعلق بمواعيد الدراسة أو العمل أو الخدمات المقدمة للجمهور.



كما يُنصح بمراجعة مواعيد المنبهات والاجتماعات والالتزامات اليومية قبل ليلة الانتقال إلى التوقيت الجديد، لتجنب أي ارتباك ناتج عن اختلاف الساعة، لا سيما لدى الأشخاص الذين يبدأون يومهم في ساعات الصباح الأولى.

تأثير التوقيت الشتوي على القطارات والطيران والمواصلات

يحتاج المسافرون إلى الانتباه عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، خاصة بالنسبة إلى رحلات الطيران والقطارات والحافلات التي تعتمد على مواعيد مغادرة ووصول محددة.

ولتجنب أي ارتباك في المواعيد، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

مراجعة مواعيد الرحلات المدونة على التذاكر.

التأكد من التوقيت المعتمد لدى شركات الطيران والسكك الحديدية.

متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن شركات النقل.

مراجعة مواعيد الحجوزات والاجتماعات المهمة.

التأكد من ضبط الساعة على الهاتف قبل مغادرة المنزل.

وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة لدى المسافرين الذين لديهم رحلات في ليلة تغيير التوقيت أو خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، إذ ينبغي الاعتماد على المواعيد الرسمية المعلنة من جهات النقل المعنية، وعدم الاكتفاء بالوقت الظاهر على الأجهزة التي قد لا تكون قد حدثت تلقائيًا.

مواقيت الصلاة في القاهرة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026

مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي، تتغير المواعيد المعروضة على الساعة الرسمية لمواقيت الصلاة، ولذلك يحرص المواطنون على معرفة التوقيتات الجديدة، خاصة موعد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وتشمل مواقيت الصلاة المذكورة للقاهرة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 ما يلي:

الفجر: 04:39 صباحًا.

الشروق: 06:07 صباحًا.

الظهر وصلاة الجمعة: 11:39 صباحًا.

العصر: 02:46 مساءً.

المغرب: 05:09 مساءً.

العشاء: 06:27 مساءً أو 06:28 مساءً.

ويُفضل التأكد من مواقيت الصلاة النهائية من الجهات المختصة أو المصادر الرسمية المعتمدة، إذ قد تختلف المواعيد بحسب الموقع الجغرافي وطريقة الحساب، كما ينبغي مراعاة التوقيت الرسمي المطبق بعد تغيير الساعة.

نصائح مهمة قبل بدء التوقيت الشتوي 2026

مع اقتراب موعد تغيير الساعة، يمكن للمواطنين اتخاذ مجموعة من الخطوات البسيطة لتجنب الارتباك في المواعيد اليومية، والتأكد من توافق الأجهزة مع التوقيت الرسمي الجديد.

ومن أبرز الإجراءات التي يُنصح بها: