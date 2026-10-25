قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وصفه ليبيا بالدولة القذرة.. صدام حفتر يرد على تصريحات ترامب المسيئة
السعودية: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة
الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي
غلق استاد الدفاع الجوي بعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة.. لهذا السبب
ضبط فراش لاتهامه بالتعدي على طفل داخل مدرسة في مصر الجديدة
استبعاد زيزو وياسين مرعي من التشكيل الأساسي للأهلي أمام كيتارا الأوغندي | خاص
بعد تواجده بالقائمة.. فرصة تاريخية تنتظر حمزة عبد الكريم في الكلاسيكو
إيران .. سماع انفجار قوي في منشأة رادار إيرانية جنوب غرب تبريز
التعليم العالي: دعم ألف مشروع تخرج ابتكاري وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة
خلاف جديد يتسبب في تعثر تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي | خاص
مفاجأة مدوية.. عملاق إسبانيا يتحرك لضم عمر مرموش
السعودية .. اعتراض صاروخين وشظايا تصيب شخصين وتضرر 3 مركبات و7 مبان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: دعم ألف مشروع تخرج ابتكاري وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن خطة مستقبلية متكاملة تستهدف اكتشاف الأفكار الابتكارية ودعمها، وتأهيل الطلاب والخريجين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية وقطاعات الصناعة، وتطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

بدلًا من البحث عن وظيفة.. التعليم العالي تدعم الشباب لصناعة فرص العمل

ويأتي هذا في إطار توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتوؤ عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات ومنتجات وخدمات تدعم الاقتصاد الوطني وتلبّي احتياجات المجتمع،

وتستهدف الخطة الإسهام في إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على التطبيق، ولا يقتصر دوره على البحث عن فرصة عمل، بل يمتد إلى المشاركة في خلق فرص جديدة، من خلال تطوير حلول للتحديات الصناعية والمجتمعية، أو تأسيس شركات ناشئة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، بما يعزز ارتباط مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وتقوم الخطة على تعزيز التكامل بين مراكز التوظيف وريادة الأعمال، ووحدات نقل التكنولوجيا، وحاضنات الأعمال، وأندية الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارها مكونات لمنظومة مترابطة تبدأ باكتشاف المواهب والأفكار وتحديد الاحتياجات، وتمتد إلى التدريب والتوجيه المهني والريادي، وتطوير التكنولوجيا واحتضان المشروعات، وربط الطلاب والخريجين بفرص العمل والتعاون الصناعي، وتأسيس الشركات الناشئة.

وتتضمن الخطة حزمة من البرامج والمسارات المتكاملة لدعم رحلة الابتكار في مختلف مراحلها؛ بدءًا من تعزيز جاهزية الجامعات، واكتشاف الأفكار من خلال مبادرة "إحنا سامعينك"، وحصر التحديات الوطنية والصناعية وربطها بهاكاثونات جامعات مصر، وصولا إلى استهداف دعم "ألف مشروع تخرج ابتكاري"، وتطوير النماذج الأولية واختبارها، وإتاحة المعامل المفتوحة، بما يهيئ الفرصة أمام الأفكار الواعدة للتحول إلى تطبيقات عملية، أو تلبية احتياجات الصناعة، أو تأسيس شركات ناشئة قائمة على الابتكار والمعرفة.

وفي هذا السياق، تشمل الخطة تطوير مبادرة "كن مستعدًا"، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، ويوسع مسارات تأهيل الطلاب والخريجين للاستعداد للعمل في الشركات الناشئة وتأسيسها وإدارتها، وتنمية قدراتهم في مجالات الإدارة، والتشغيل، والتمويل، والتسويق، وتطوير الأعمال، إلى جانب المهارات المهنية والشخصية اللازمة للنجاح والاستدامة.

كما تتضمن الخطة برنامج الشركاء المؤسسين في المراحل المبكرة (Early Co-Founders Program)، الذي يستهدف تأهيل طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج، وربطهم بالمشروعات البحثية والفرق التقنية والشركات الناشئة التي تحتاج إلى استكمال قدراتها الإدارية والتجارية، بما يسهم في سد الفجوة بين الجاهزية التكنولوجية والجاهزية الإدارية والتجارية، وبناء فرق تأسيسية متكاملة قادرة على تحويل الحلول الابتكارية إلى مشروعات قابلة للوصول إلى السوق وتحقيق النمو والاستدامة.

وتعكس الخطة توجه الصندوق نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الطلاب والخريجين، تجمع بين اكتشاف المواهب وتطوير الأفكار، وبناء القدرات وتكوين الفرق، وربط الابتكار باحتياجات الصناعة والسوق، بما يعزز ثقافة ريادة الأعمال، ويدعم قدرة الشباب على تأسيس مشروعاتهم وخلق فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

التعليم العالي مشروع تخرج ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التعليم العالي تدعم الشباب لصناعة فرص العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

المالكي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

برشلونة وريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-10-2026 .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء.. سيد الاستغفار ودعوات من السنة النبوية تحفظك طوال الليل

وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير

وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير

جهاز مستقبل مصر وبيت الزكاة والصدقات يقدمان دعمًا متكاملًا لطلاب التربية الفكرية بقنطرة شرق

جهاز مستقبل مصر وبيت الزكاة والصدقات يُقدمان دعمًا متكاملًا لطلاب التربية الفكرية بالإسماعيلية .. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد