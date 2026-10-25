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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تزامناً مع «أكتوبر الوردي»..الصحة: 74 مليون زيارة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة وفحص آلاف السيدات

أكتوبر الوردي
أكتوبر الوردي
عبدالصمد ماهر

استقبلت وزارة الصحة والسكان، أكثر من 74 مليون زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها في يوليو 2019، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز الكشف المبكر والوصول إلى خدمات التشخيص والعلاج بالمجان.

وتزامناً مع شهر أكتوبر المعروف عالمياً بـ«أكتوبر الوردي» للتوعية بسرطان الثدي، كثفت الوزارة تواجد العيادات المتنقلة التابعة للمبادرة في الأماكن العامة والنوادي والمراكز الثقافية والمجمعات التعليمية، لحث السيدات على الفحص الدوري والكشف المبكر.

فحص 3129 سيدة بالعيادات الأولية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى خلال أكتوبر 2026 فحص 3129 سيدة بالعيادات الأولية، وتحويل 1314 حالة للأشعة، وسحب 59 عينة، بالتعاون مع الجهات المعنية. وأضاف أن المبادرة سجلت منذ انطلاقها 23 مليوناً و679 ألف زيارة أولى، و36 مليوناً و596 ألف زيارة دورية، فيما ترددت 953 ألف سيدة على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة.

وأكد المتحدث الرسمي أن المبادرة تستهدف السيدات بدءاً من سن 18 عاماً، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري وضغط الدم، وقياس مؤشر كتلة الجسم، والتوعية بعوامل الخطورة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مع تقديم كافة الخدمات مجاناً.

من جانبه، أشار الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة، إلى أنه تم منذ الإطلاق اكتشاف 40 ألفاً و755 حالة مصابة بسرطان الثدي، وإجراء أكثر من 536 ألف أشعة ماموجرام، وسحب أكثر من 62 ألف عينة أورام، وتقديم العلاج مجاناً للحالات المؤكدة، إلى جانب توقيع الكشف على أكثر من 163 ألف سيدة بالعيادات الأولية للوحدات المتنقلة وإجراء أكثر من 65 ألف أشعة بها.

ولفت إلى متابعة علاج المصابات سواء ضمن التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً حرص المبادرة على رفع كفاءة مقدمي الخدمة من خلال تدريب أكثر من 30 ألف طبيب وتمريض وفني أشعة وباثولوجي، واستقبال أكثر من 36 ألف مكالمة استفسارية عن خدماتها.

أكتوبر الوردي الصحة صحة المرأة العيادات المتنقلة العلاج بالمجان

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