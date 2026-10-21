الكشف المبكر ينقذ الحياة.. جلسة توعية بصحة المرأة خلال أكتوبر الوردي

تتواصل فعاليات التوعية بسرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الوردي، من خلال مبادرات تستهدف نشر الثقافة الصحية بين العاملين بالمؤسسات المختلفة، وتعزيز أهمية الكشف المبكر والفحوص الدورية للحفاظ على صحة المرأة.

وتسهم هذه المبادرات في تعريف السيدات بأهمية متابعة التغيرات الصحية، والاستفادة من الإرشادات الطبية المتخصصة، بما يساعد على اكتشاف المشكلات الصحية في مراحل مبكرة والحصول على الرعاية المناسبة.

وتتضمن الأنشطة التوعوية تقديم معلومات حول صحة الثدي، وأهمية الفحص الذاتي الشهري للتعرف على أي تغيرات تستدعي استشارة الطبيب، إلى جانب التعريف بأهمية الفحوص الطبية المنتظمة وفقًا للتوصيات الصحية.

وفي هذا الإطار، نظم بنك ABC جلسة توعوية بالتعاون مع مؤسسة بهية، بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف تعزيز الوعي الصحي بين الموظفين وتشجيعهم على الاهتمام بصحتهم واتخاذ خطوات استباقية للوقاية.

وشهدت الجلسة تقديم إرشادات طبية متخصصة حول صحة الثدي وطرق الفحص الذاتي، بما يتيح للمشاركين اكتساب المعرفة اللازمة للتعامل الواعي مع المؤشرات الصحية المختلفة.

وتعكس هذه المبادرة أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والجهات المتخصصة في الرعاية الصحية، ودور بيئة العمل في دعم صحة الموظفين وتعزيز جودة الحياة.

ويمثل أكتوبر الوردي فرصة سنوية لتوسيع نطاق التوعية الصحية، وترسيخ ثقافة الكشف المبكر باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تعزيز فرص العلاج وتحسين النتائج الصحية.