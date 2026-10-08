قوافل صحة المرأة تجوب المحافظات مجاناً في أكتوبر الوردي

بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تتكثف جهود المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة للوصول بالخدمات الصحية إلى السيدات في مختلف المحافظات، من خلال تسيير العيادات المتنقلة وسيارات فحص الماموجرام إلى الميادين والمناطق العامة، لتقديم خدمات الفحص والكشف المبكر والتوعية الصحية بالمجان.



وفي إطار الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، تأتي حملة أكتوبر الوردي لتؤكد أن صحة المرأة المصرية هي امتداد لقوة هذا الوطن الذي صنع النصر، فالمرأة السليمة أساس أسرة قوية ومجتمع قادر على مواصلة الإنجاز.

منطقة العباسية



وفي هذا الإطار، شهدت منطقة العباسية فعاليات القافلة الطبية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وبمشاركة قيادات الشئون الصحية وفريق الإشراف بمنطقة الوايلي الطبية، لمتابعة تقديم الخدمات الصحية وتقديم الدعم الكامل للسيدات خلال شهر التوعية بسرطان الثدي.



وخلال فعاليات القافلة، تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي وفحص الماموجرام والتوعية بالصحة الإنجابية والفحوصات الدورية ضمن مبادرة صحة المرأة، حيث استفادت 58 سيدة من الخدمات المقدمة.

كما تم تقديم خدمات قياس وظائف الكلى وتحاليل السكر والضغط ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لـ76 مواطنًا، إلى جانب تقديم خدمات الفحص المبكر لأورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية لـ48 مواطنًا، مع توفير خدمات العلاج بالمجان