مفاجأة مدوية.. عملاق إسبانيا يتحرك لضم عمر مرموش

كشفت شبكة «بي إن سبورتس» عن اهتمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بمتابعة وضع النجم المصري عمر مرموش، في ظل بحث المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عن مهاجم يمتلك السرعة والقدرة على استغلال المساحات في الخط الأمامي.

وأشارت الشبكة إلى أن أتلتيكو مدريد يراقب موقف مرموش، الذي تتناسب إمكاناته مع احتياجات الفريق الهجومية، خاصة في ظل قدرته على التحرك خلف المدافعين واستغلال المساحات، إلى جانب مهاراته في التعامل مع الكرة وصناعة الفرص.

في المقابل، أوضحت التقارير أن توتنهام يملك دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل اللاعب، ما يجعل موقف النادي الإنجليزي عاملًا مهمًا في تحديد إمكانية انتقاله إلى الدوري الإسباني.

ويترقب مستقبل عمر مرموش اهتمام الأندية الأوروبية به، في ظل سعي أتلتيكو مدريد لتدعيم خياراته الهجومية بعناصر تتمتع بالسرعة والمرونة التكتيكية، بما يتناسب مع أسلوب لعب سيميوني.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الاهتمام سيصل إلى مفاوضات رسمية، إذ يظل مستقبل اللاعب مرتبطًا بموقف ناديه وأي تطورات محتملة خلال الفترة المقبلة.