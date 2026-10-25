قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة
الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي
غلق استاد الدفاع الجوي بعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة.. لهذا السبب
ضبط فراش لاتهامه بالتعدي على طفل داخل مدرسة في مصر الجديدة
استبعاد زيزو وياسين مرعي من التشكيل الأساسي للأهلي أمام كيتارا الأوغندي | خاص
بعد تواجده بالقائمة.. فرصة تاريخية تنتظر حمزة عبد الكريم في الكلاسيكو
إيران .. سماع انفجار قوي في منشأة رادار إيرانية جنوب غرب تبريز
التعليم العالي: دعم ألف مشروع تخرج ابتكاري وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة
خلاف جديد يتسبب في تعثر تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي | خاص
مفاجأة مدوية.. عملاق إسبانيا يتحرك لضم عمر مرموش
السعودية .. اعتراض صاروخين وشظايا تصيب شخصين وتضرر 3 مركبات و7 مبان
التوقيت الشتوي في مصر 2026.. بدأ العد التنازلي لتأخير الساعة 60 دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبد الفضيل يكشف سر قوة الأهلي في عهد جوزيه: مفيش لاعب كان ضامن مكانه

شريف عبد الفضيل
شريف عبد الفضيل
نورهان عادل

كشف شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، عن أحد أبرز أسرار نجاح الفريق الأحمر خلال فترة تولي البرتغالي مانويل جوزيه القيادة الفنية، مؤكدًا أن المنافسة على المشاركة الأساسية كانت متاحة أمام جميع اللاعبين، دون ضمان أي لاعب مكانه في التشكيل أو قائمة المباريات.

وقال عبد الفضيل، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مانويل جوزيه كان يحرص على إعلان قائمة الفريق قبل المباريات بطريقة واضحة أمام الجميع، مضيفًا: «أيام مانويل جوزيه، كانت القائمة بتتعلق قدام الناس كلها قبل الماتش، وتلاقي أبو تريكة ومحمد بركات ومحمد شوقي وعماد متعب ووائل جمعة داخلين يشوفوا هل هما في القائمة ولا لأ».

وأضاف نجم الأهلي السابق أن المدير الفني البرتغالي لم يكن يمنح أي لاعب ضمانات بشأن مكانه في الفريق، حتى لو كان من أبرز نجوم النادي، مشيرًا إلى أن المنافسة المستمرة بين اللاعبين كانت من السمات المميزة لتلك الفترة.

وأوضح عبد الفضيل أن هذه السياسة ساهمت في ترسيخ مبدأ الالتزام والاجتهاد داخل الفريق، حيث كان على كل لاعب أن يثبت أحقيته بالمشاركة من خلال مستواه في التدريبات والمباريات، بعيدًا عن اسمه أو مكانته داخل النادي.

الأهلي يستعد لمواجهة كيتارا الأوغندي

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره كيتارا الأوغندي، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة ساعيًا إلى تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على منافسه الأوغندي، من أجل مواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على لقبها خلال الموسم الجاري.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأحمر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل إلى الدور المقبل، وتقديم أداء قوي أمام الجماهير، خاصة بعد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب خارج الديار.

وكان الأهلي قد فاز على كيتارا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 17 أكتوبر الجاري على استاد هويما في أوغندا، ليمنح نفسه أفضلية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنقل قناة الأهلي المباراة، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن حقوق بث مواجهة الإياب، وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لمواصلة الانتصارات والتقدم في البطولة الأفريقية.

شريف عبد الفضيل الأهلي مانويل جوزيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

المالكي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

برشلونة وريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-10-2026 .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

المتهمة

عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

المستشار سامح عبد الحكم

تأجيل محاكمة المتهمين في خلية التليجرام لسماع شهادة مجري التحريات

متهمين

ضبط 5 تشكيلات إجرامية تخصصت فى الاتجار بالمخدرات بأحد مراكز الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد