شريف عبد الفضيل يكشف سر قوة الأهلي في عهد جوزيه: مفيش لاعب كان ضامن مكانه

كشف شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، عن أحد أبرز أسرار نجاح الفريق الأحمر خلال فترة تولي البرتغالي مانويل جوزيه القيادة الفنية، مؤكدًا أن المنافسة على المشاركة الأساسية كانت متاحة أمام جميع اللاعبين، دون ضمان أي لاعب مكانه في التشكيل أو قائمة المباريات.

وقال عبد الفضيل، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مانويل جوزيه كان يحرص على إعلان قائمة الفريق قبل المباريات بطريقة واضحة أمام الجميع، مضيفًا: «أيام مانويل جوزيه، كانت القائمة بتتعلق قدام الناس كلها قبل الماتش، وتلاقي أبو تريكة ومحمد بركات ومحمد شوقي وعماد متعب ووائل جمعة داخلين يشوفوا هل هما في القائمة ولا لأ».

وأضاف نجم الأهلي السابق أن المدير الفني البرتغالي لم يكن يمنح أي لاعب ضمانات بشأن مكانه في الفريق، حتى لو كان من أبرز نجوم النادي، مشيرًا إلى أن المنافسة المستمرة بين اللاعبين كانت من السمات المميزة لتلك الفترة.

وأوضح عبد الفضيل أن هذه السياسة ساهمت في ترسيخ مبدأ الالتزام والاجتهاد داخل الفريق، حيث كان على كل لاعب أن يثبت أحقيته بالمشاركة من خلال مستواه في التدريبات والمباريات، بعيدًا عن اسمه أو مكانته داخل النادي.

الأهلي يستعد لمواجهة كيتارا الأوغندي

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره كيتارا الأوغندي، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة ساعيًا إلى تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على منافسه الأوغندي، من أجل مواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على لقبها خلال الموسم الجاري.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأحمر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل إلى الدور المقبل، وتقديم أداء قوي أمام الجماهير، خاصة بعد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب خارج الديار.

وكان الأهلي قد فاز على كيتارا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 17 أكتوبر الجاري على استاد هويما في أوغندا، ليمنح نفسه أفضلية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنقل قناة الأهلي المباراة، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن حقوق بث مواجهة الإياب، وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لمواصلة الانتصارات والتقدم في البطولة الأفريقية.