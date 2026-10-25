مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-10-2026 .. والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهة الأهلي أمام كيتارا الأوغندي ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتشهد منافسات اليوم أيضًا عددًا من المباريات المهمة في الدوري الإنجليزي والإيطالي والتركي، فضلًا عن مواجهات متعددة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة نتائج الفرق المختلفة ومواعيد انطلاق المباريات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

تقام اليوم مجموعة من المواجهات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وجاءت المواعيد كالتالي:

* سيمبا أمام أجوستو، في الرابعة عصرًا.

* كولومب أمام تونجيث، في السادسة مساءً.

* الهلال أم درمان أمام سيداما، في السابعة مساءً.

* أسيك ميموزا أمام المغرب الفاسي، في السابعة مساءً.

* الإفريقي أمام مازيمبي، في الثامنة مساءً.

* نواذيبو أمام سان بيدرو، في الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بإقامة عدد من اللقاءات، أبرزها مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة مشواره في البطولة.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

* أس مانيما يونيون أمام كابوسكورب، في الرابعة عصرًا.

* بورت لويس أمام ديربان سيتي، في الرابعة عصرًا.

* إيسكو كارا أمام إف سي ديارا، في السادسة والنصف مساءً.

* الأهلي أمام كيتارا، في السابعة مساءً، عبر قناة الأهلي.

* سينجيدا بلاك ستارز أمام توسكر، في السابعة مساءً.

* اتحاد العاصمة أمام بانثرز إف سي، في العاشرة مساءً.

* الجيش الملكي أمام كورهوجو، في العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام اليوم خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها مواجهتا ليفربول أمام برايتون ومانشستر يونايتد أمام بورنموث، وجاءت المواعيد كالتالي:

* كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد، في الخامسة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

* هال سيتي أمام برينتفورد، في الخامسة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 4.

* ليفربول أمام برايتون، في الخامسة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

* مانشستر يونايتد أمام بورنموث، في الخامسة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

* سندرلاند أمام ليدز يونايتد، في السابعة والنصف مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يتصدر كلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد مواجهات اليوم، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري واسع، إلى جانب ثلاث مباريات أخرى ضمن منافسات البطولة.

* أتلتيك بيلباو أمام خيتافي، في الرابعة عصرًا، عبر قناة beIN Sports HD 6.

* سيلتا فيجو أمام ريال بيتيس، في السادسة والربع مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 6.

* ريال سوسيداد أمام ليفانتي، في الثامنة والنصف مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

* برشلونة أمام ريال مدريد، في الحادية عشرة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

* كونيا سبور أمام جنتشلربيرليجي، في الرابعة عصرًا، عبر منصة TOD TV.

* جوزتيبي أمام كوروم بلديسبور، في السابعة مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 8.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يشهد الدوري الإيطالي إقامة خمس مباريات على مدار اليوم، بمشاركة عدد من أبرز أندية المسابقة، وجاءت المواعيد كالتالي:

* إنتر ميلان أمام فيورنتينا، في الثانية والنصف ظهرًا، عبر قناة stc tv.

* أتالانتا أمام فروسينوني، في الخامسة مساءً، عبر قناة stc tv.

* جنوى أمام فينيسيا، في الخامسة مساءً، عبر قناة stc tv.

* ليتشي أمام يوفنتوس، في الثامنة مساءً، عبر قناة stc tv.

* أودينيزي أمام ميلان، في العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، عبر قناة stc tv.

وبذلك تنتظر عشاق كرة القدم وجبة كروية دسمة اليوم الأحد، في ظل تنوع المنافسات بين البطولات الإفريقية والدوريات الأوروبية، مع تركيز خاص على مواجهة الأهلي في الكونفدرالية وقمة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني