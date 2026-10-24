قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026
اليماحي يسعى لولاية ثانية.. البرلمان العربي ينتخب رئيسه ونوابه ورؤساء لجانه اليوم
موعد مباراة زد وعزام يونايتد التنزاني في الكونفدرالية والقناة الناقلة
يمتلك قدرات جيدة.. إعلامي يكشف موقف الأهلي من ضم لاعب المغرب الفاسي
أبوظبي أو سويسرا .. روسيا وأوكرانيا يستأنفان المحادثات بمشاركة أمريكية
هل يشعر الميت بمن يحدثه؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
مواعيد مباريات اليوم السبت 24-10-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
«شبورة كثيفة وأمطار رعدية».. تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة بالمحافظات
شريف أشرف: جمهور الزمالك كلمة السر أمام الجيش الرواندي.. والناشئون أبرز المكاسب
الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة
البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب
البنتاجون ‌يصنف معاهد كونفوشيوس بحرم الجامعات ​تهديد للأمن القومي الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة زد وعزام يونايتد التنزاني في الكونفدرالية والقناة الناقلة

زد اف سي
زد اف سي
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي مواجهة مهمة أمام نظيره عزام يونايتد التنزاني، اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

ويدخل زد المباراة بطموحات كبيرة من أجل مواصلة مشواره في البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ النادي، منذ صعوده إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في استغلال الفرصة ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي أبقت حظوظ الفريقين قائمة في التأهل، وجعلت مواجهة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل سعي كل طرف لحسم بطاقة العبور إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

ويأمل فريق زد في استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال مواجهة اليوم، من أجل فرض سيطرته على مجريات اللعب، وتحقيق الفوز الذي يضمن له مواصلة مشواره في البطولة، وتجنب الدخول في حسابات معقدة قد تعرقل طموحاته الإفريقية.

موعد مباراة زد وعزام يونايتد اليوم في الكونفدرالية

تقام مباراة زد إف سي أمام عزام يونايتد التنزاني، اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب من جماهير الفريق المصري لمتابعة المواجهة الحاسمة.

القناة الناقلة لمباراة زد وعزام يونايتد

تُنقل مباراة زد إف سي وعزام يونايتد التنزاني عبر قناة أون سبورت 1، الناقل التلفزيوني للمواجهة، التي ينتظرها الفريق المصري من أجل حسم تأهله إلى دور المجموعات ومواصلة رحلته في البطولة الإفريقية

زد اف سي عزام الكونفدرالية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

اتحاد الكرة

من ليفربول وأرسنال إلى أياكس وبرايتون.. اتحاد الكرة يتحرك لخطف مواهب أوروبا وضمها لمنتخب مصر

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

أمطار رعدية

الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا

ترشيحاتنا

الواقعة

ضبط سائق تروسيكل حمل طلاب مدارس في الصندوق الخلفي بالفيوم

المتهمة

بحوزتها هاتفان.. ضبط صانعة محتوى بـ 6 أكتوبر نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل

محكمة

غدا.. محاكمة 27 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية

بالصور

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية
طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية
طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية

لون البول بيتغير؟.. 5 علامات تكشف احتياجك للفحص الطبي.. شدة الاحمرار الأبرز

لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص
لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص
لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد