موعد مباراة زد وعزام يونايتد التنزاني في الكونفدرالية والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي مواجهة مهمة أمام نظيره عزام يونايتد التنزاني، اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

ويدخل زد المباراة بطموحات كبيرة من أجل مواصلة مشواره في البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ النادي، منذ صعوده إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في استغلال الفرصة ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي أبقت حظوظ الفريقين قائمة في التأهل، وجعلت مواجهة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل سعي كل طرف لحسم بطاقة العبور إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

ويأمل فريق زد في استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال مواجهة اليوم، من أجل فرض سيطرته على مجريات اللعب، وتحقيق الفوز الذي يضمن له مواصلة مشواره في البطولة، وتجنب الدخول في حسابات معقدة قد تعرقل طموحاته الإفريقية.

موعد مباراة زد وعزام يونايتد اليوم في الكونفدرالية

تقام مباراة زد إف سي أمام عزام يونايتد التنزاني، اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب من جماهير الفريق المصري لمتابعة المواجهة الحاسمة.

القناة الناقلة لمباراة زد وعزام يونايتد

تُنقل مباراة زد إف سي وعزام يونايتد التنزاني عبر قناة أون سبورت 1، الناقل التلفزيوني للمواجهة، التي ينتظرها الفريق المصري من أجل حسم تأهله إلى دور المجموعات ومواصلة رحلته في البطولة الإفريقية