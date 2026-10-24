موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية .. والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام كيتارا الأوغندي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في السابعة مساء غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي، وسط طموحات الفريق الأحمر بحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

ويدخل الأهلي المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في التغلب على الفريق الأوغندي خلال المواجهة التي جمعتهما السبت الماضي على ملعب هويما في أوغندا، ليصبح قريبًا من مواصلة مشواره في البطولة القارية.

الأهلي يسعى لحسم التأهل أمام كيتارا

يحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة لضمان التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من تقدمه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل، يتمسك كيتارا الأوغندي بفرصته في التأهل، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل لحسم بطاقة العبور مباشرة، ما يجعل المواجهة المرتقبة مهمة للفريقين في ظل اختلاف حسابات التأهل بينهما.

ويتطلع الأهلي إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل تأكيد تفوقه في لقاء الذهاب وتجنب أي مفاجآت قد تعرقل مسيرته الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وكيتارا

وتُنقل مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي عبر قناة أون سبورت على التردد الارضى كما تنقل قناة الأهلى المباراة بشكل حصري.

الأهلي يطوي صفحة التعادل مع القناة

ويأتي استعداد الأهلي لمواجهة كيتارا عقب التعادل مع فريق القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تقلبات عديدة في النتيجة، بعدما تقدم الأهلي في أكثر من مناسبة، قبل أن تنتهي المواجهة بالتعادل، في نتيجة دفعت الجهاز الفني إلى ضرورة التركيز على معالجة الأخطاء قبل العودة إلى المنافسات الأفريقية.

تفاصيل أهداف الأهلي والقناة

افتتح عمر الساعي التسجيل للأهلي في الدقيقة 18، قبل أن ينجح محمود هاني في إدراك التعادل للقناة في الدقيقة 34.

وعاد الأهلي للتقدم عن طريق أشرف بن شرقي، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن القناة تمكن من تعديل النتيجة مجددًا بواسطة حازم أبو سنة في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 80، سجل ياسين مرعي، لاعب الأهلي، هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح القناة التقدم، قبل أن ينجح أشرف داري في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لتنتهي المواجهة بنتيجة 3-3.

التركيز على المهمة الأفريقية

ويأمل الأهلي في تجاوز آثار التعادل أمام القناة، وتحويل تركيزه سريعًا إلى مواجهة كيتارا، التي تمثل محطة مهمة في مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الفريق الأحمر إلى الظهور بصورة أكثر استقرارًا على المستويين الدفاعي والهجومي، مع تجنب الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة الدوري، من أجل تأمين التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.