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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نائب رئيس كيتارا يفتح النار على التحكيم : لن نستسلم أمام الأهلي في القاهرة

الأهلي وكيتارا الأوغندي
الأهلي وكيتارا الأوغندي
حمزة شعيب

أبدى برنارد كانيورو، نائب رئيس نادي كيتارا الأوغندي، اعتراضه على القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة فريقه أمام الأهلي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، معتبرًا أن بعض القرارات أثرت في نتيجة اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق المصري بنتيجة 2-1.

وقال كانيورو إن فريقه تعرض للظلم التحكيمي خلال المباراة التي أقيمت في أوغندا، مشيرًا إلى اعتراضه على هدف التعادل الذي سجله عمر الساعي، بداعي وجود حالة تسلل، إلى جانب احتساب ركلة جزاء لصالح أكرم توفيق، سجل منها أحمد سيد زيزو هدف الفوز للأهلي.

اتهامات تحكيمية بعد عودة الأهلي

وشهدت المباراة تقدم كيتارا في الشوط الأول عن طريق قذافي وهاب، قبل أن ينجح الأهلي في العودة خلال الشوط الثاني، بعدما سجل عمر الساعي هدف التعادل، ثم أضاف زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء احتُسبت إثر سقوط أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء.

ويرى نائب رئيس النادي الأوغندي أن هذه القرارات حرمت فريقه من الخروج بنتيجة أفضل، في تصريحات تعكس حالة الغضب داخل كيتارا عقب خسارة مباراة الذهاب، رغم تقدمه في النتيجة خلال الشوط الأول.

كيتارا يتحدى الأهلي قبل مواجهة الحسم

ورغم الخسارة على ملعبه، شدد كانيورو على أن فريقه لن يرفع الراية البيضاء، مؤكدًا عزمه القتال من أجل تحقيق الفوز على الأهلي في القاهرة، رغم صعوبة المهمة أمام الفريق المصري ووسط جماهيره.

ويحتاج كيتارا إلى تقديم مباراة قوية في لقاء الإياب، إذا أراد الإبقاء على آماله في التأهل إلى دور المجموعات، بينما يدخل الأهلي المواجهة بأفضلية الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الأحد 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الأهلي إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل، بينما يتمسك الفريق الأوغندي بفرصته في قلب النتيجة.

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