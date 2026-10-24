موعد مباراة بيراميدز والمريخ في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره المريخ بنتيو من جنوب السودان، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق السماوي إلى تأكيد تفوقه وحسم تأهله إلى دور المجموعات.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة لبيراميدز، الذي يطمح إلى مواصلة مشواره القاري بنجاح، والمنافسة بقوة على اللقب الإفريقي، خاصة في ظل امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق أهداف النادي خلال الموسم الجاري.

بيراميدز يسعى لحسم التأهل إلى دور المجموعات

يدخل بيراميدز مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز على المريخ بنتيو بهدف دون مقابل، خلال مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة جوبا، ليضع الفريق السماوي قدمًا في الدور المقبل من البطولة.

وسجل محمود صابر هدف الفوز لبيراميدز في لقاء الذهاب، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب، التي يحتاج خلالها الفريق إلى الحفاظ على تقدمه من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى دور المجموعات.

ويأمل الجهاز الفني لبيراميدز في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، مع ضرورة التعامل بحذر مع المنافس، وتجنب ارتكاب الأخطاء التي قد تمنحه فرصة العودة إلى أجواء المباراة.

موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى بيراميدز إلى تقديم أداء قوي أمام جماهيره، وإنهاء المواجهة بصورة إيجابية، من أجل مواصلة رحلته في البطولة القارية وتحقيق طموحات جماهيره خلال الموسم الحالي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمريخ بنتيو

وتُنقل مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو عبر قناة أون سبورت 1، الناقلة للمواجهة، بما يتيح للجماهير المصرية متابعة أحداث اللقاء المرتقب.

وتترقب جماهير بيراميدز نجاح فريقها في تجاوز عقبة المريخ بنتيو، وحجز مقعده في دور المجموعات، لمواصلة المنافسة على بطولة دوري أبطال إفريقيا