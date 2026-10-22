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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يتوقع تتويج بيراميدز بالدوري المصري قبل نهايته بأسبوعين

ميدو
ميدو
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

توقع الإعلامي أحمد حسام ميدو تتويج نادي بيراميدز بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري، قبل نهاية المسابقة بأسبوعين على الأقل، مؤكدًا تمسكه برأيه الذي أعلنه منذ الأسابيع الأولى من البطولة.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، قائلًا: «رأيي واضح وقولته بعد مرور 3 أسابيع من الدوري المصري، بيراميدز هيتوج بطل الدوري قبل نهايته على الأقل بأسبوعين».

وتأتي تصريحات ميدو في ظل المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح بيراميدز في التقدم بفارق 4 نقاط عن الأهلي، الذي فقد نقطتين جديدتين عقب تعادله أمام القناة بنتيجة 3-3.

وشهدت مواجهة الأهلي والقناة إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، لتنتهي بالتعادل، ويرفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

ويضع هذا التعادل الأهلي تحت ضغط في سباق المنافسة على الصدارة، في الوقت الذي يسعى فيه بيراميدز إلى الحفاظ على تقدمه وتعزيز حظوظه في حصد اللقب، بما يتماشى مع توقعات ميدو بشأن حسم البطولة مبكرًا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما حول تأخره إلى انتصار خارج ملعبه، ويأمل في حسم التأهل إلى الدور المقبل ومصالحة جماهيره بعد التعادل الأخير أمام القناة.

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