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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو ينتقد إيقاف مستحقات لاعبي الأهلي: لماذا لا تتم معاقبة الجهاز الفني؟

ميدو
ميدو
يمنى عبد الظاهر

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو قرار النادي الأهلي بإيقاف مستحقات لاعبي الفريق، عقب التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ووجّه ميدو تساؤلات بشأن القرار، مطالبًا بمحاسبة الجهاز الفني للفريق أيضًا، باعتباره مسؤولًا عن تراجع الأداء والنتائج، إلى جانب اللاعبين، في ظل المستوى الذي يقدمه الأهلي منذ بداية الموسم.

وكتب أحمد حسام ميدو، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «الأهلي قرر إيقاف مستحقات اللاعبين!! عقوبة مش موجودة في أي حتة في العالم إلا في مصر!! السؤال لماذا لا يتم إيقاف مستحقات الجهاز الفني؟ فهو يتحمل المسؤولية مشتركة مع اللاعبين في المستوى الهزيل الذي يظهر به الأهلي في معظم مبارياته منذ بداية الموسم».

وكان الأهلي قد خطف تعادلًا بنتيجة 3-3 أمام القناة، بعدما شهدت المباراة إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، ليهدر الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار خارج ملعبه، ويسعى الفريق لحسم التأهل إلى الدور المقبل ومصالحة جماهيره، بعد التعادل الأخير في الدوري.

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