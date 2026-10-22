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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستفسر من عموتة عن سبب تراجع الأداء بعد التعادل أمام القناة

عموتة
عموتة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن اتجاه إدارة الكرة بالقلعة الحمراء لعقد جلسة مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمناقشة أسباب تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3.

الأهلي يستفسر من عموتة عن سبب تراجع الأداء

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة ترغب في الوقوف على أسباب المستوى غير المرضي الذي ظهر به الفريق أمام القناة، إلى جانب مناقشة الأخطاء الفنية التي تكررت خلال المباريات الأخيرة، حتى في المواجهات التي حقق خلالها الأهلي الفوز.

وأشار المصدر إلى أن علامات الاستفهام لا تتعلق بالتعادل الأخير فقط، وإنما تمتد إلى أداء الفريق أمام كيتارا الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكذلك مواجهة الزمالك في الدوري المصري، في ظل رغبة الإدارة في الوصول إلى تفسير واضح لتذبذب المستوى الفني.

وأضاف أن الجلسة المرتقبة تستهدف الاستماع إلى رؤية الحسين عموتة بشأن أسباب تراجع الأداء، ومناقشة الحلول اللازمة لتصحيح الأخطاء، خاصة على المستوى الدفاعي، بعد استقبال ثلاثة أهداف أمام القناة، في مباراة فقد خلالها الفريق نقطتين ثمينتين.

وتسعى إدارة الأهلي إلى تقييم الوضع الفني للفريق خلال المرحلة الحالية، والعمل على استعادة الاستقرار وتحسين الأداء والنتائج، بما يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

الأهلي عموتة الحسين عموتة الدوري المصري القناة

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