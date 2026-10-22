شوبير يهاجم الأهلي أمام القناة: لا أداء ولا روح

انتقد الإعلامي أحمد شوبير أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهة القناة، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم أي مردود فني يُذكر، سواء على مستوى الأداء أو الروح داخل الملعب.

وقال شوبير: «مش شايف إن في أي حاجة خالص فنية للأهلي في مباراة القناة، لا أداء ولا روح ولا أي حاجة».

وأشاد شوبير بفريق القناة، قائلًا: «برافو برافو لفرقة القناة، وبقولهم هارد لك على خسارة نقطتين، والأهلي مبروك إنك أخدت نقطة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الفريق الأحمر المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، وسط تطلعات لاستعادة الانتصارات وتصحيح المسار عقب التعادل الأخير أمام القناة.