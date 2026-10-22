محاولات صلح لم تنجح.. تطورات جديدة في أزمة ريبيرو والأهلي

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن آخر تطورات أزمة المستحقات المالية للإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وجهازه المعاون، في ظل استمرار الإجراءات القانونية بين الطرفين.

وقالت ريهام حمدي، خلال ظهورها عبر برنامج «ملعب أون»، إن ريبيرو سبق أن تقدم بشكوى ضد النادي الأهلي، وكذلك مساعدوه، للمطالبة بمستحقاتهم المالية، مشيرة إلى أن القضية لا تزال مستمرة بعد استئناف الأهلي على الحكم الصادر لصالح المدرب الإسباني.

وأضافت أن الأيام الماضية شهدت محاولات من جانب النادي الأهلي للتوصل إلى تسوية مع أحد مساعدي ريبيرو، وإنهاء الأزمة بشكل ودي، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن اتفاق حتى الآن، لتظل القضية قائمة دون التوصل إلى حل نهائي.

وأوضحت أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في هذا الملف، مرجحة صدور قرار بشأن القضية خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبل، في ظل استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بمستحقات ريبيرو وجهازه المعاون.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الإجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، إذ تحدد يوم 9 ديسمبر 2026 موعدًا لجلسة استماع في النزاع الخاص بمستحقات ريبيرو مع الأهلي، وفقًا لتقارير صحفية منشورة مؤخرًا.