مودي شلاطة: الأهلي من أفضل فرق إفريقيا والعالم.. وعبد الناصر محمد بمثابة أب لنا

تحدث مودي شلاطة، لاعب فريق القناة، عن تألقه خلال مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن دعم أسرته والجهاز الفني وزملائه كان له دور كبير في ظهوره بالمستوى الذي قدمه، كما أشاد بروح الفريق داخل القناة.

وقال مودي شلاطة، في تصريحات تلفزيونية، إن تألقه خلال المباراة هو كرم من الله، موجهًا الشكر إلى والده ووالدته وزوجته على دعواتهم ودعمهم المستمر له، إلى جانب مساندة المدير الفني وجميع أفراد الفريق.

وأضاف لاعب القناة: «الأهلي من أفضل فرق إفريقيا والعالم، ولذلك كان لا بد من الاستعداد جيدًا للمباراة، وفعلنا ما علينا، وربنا وفقنا».

وأشاد مودي شلاطة بدور عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، مؤكدًا أنه بمثابة الأب لجميع اللاعبين، ويحرص دائمًا على دعمهم ولم شمل الفريق، الذي يتعامل أفراده كأسرة واحدة.

وأوضح أن المدير الفني يمنح اللاعبين كلمات تحفيزية باستمرار، ويساعدهم على تقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب، وهو ما ينعكس على أداء الفريق خلال المباريات.

وعن تصفيق جماهير الأهلي له خلال المباراة، أعرب مودي شلاطة عن سعادته بهذا التقدير، قائلًا: «كله بفضل ربنا، لا أعرف ماذا أقول، هذا نتيجة دعوات أهلي وزوجتي ومحبة الناس».