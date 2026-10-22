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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريهام حمدي تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاعب من نادي نورشيلاند الدنماركي

ريهام حمدى
ريهام حمدى
نورهان عادل

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، آخر التطورات المتعلقة بمستقبل إبراهيم عادل، لاعب نادي نورشيلاند الدنماركي، وحقيقة الأنباء المتداولة بشأن مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقالت ريهام حمدي، خلال ظهورها عبر برنامج «ملعب أون»، إن معظم الأخبار المتداولة بشأن إبراهيم عادل خلال السنوات الماضية غير صحيحة، باستثناء بعض المعلومات التي سبق الكشف عنها، مشيرة إلى أن اللاعب أكد بنفسه جانبًا من هذه التفاصيل خلال لقاء تلفزيوني سابق.

وأوضحت أن آخر المعلومات المتداولة بشأن اللاعب تضمنت وجود مفاوضات انتهت بالتوصل إلى اتفاق بين الأهلي والنادي الدنماركي، وكذلك مع إبراهيم عادل، إلا أنها شددت على عدم حدوث أي تواصل من جانب الأهلي مع اللاعب أو وكيله أو ناديه حتى الآن.

وأضافت أن إبراهيم عادل يشعر بالاستياء من تكرار الحديث عن عدم تقديمه المستوى المطلوب مع فريقه، وربط قلة مشاركاته برغبته في العودة إلى مصر، مؤكدة أن هذه الرواية لا تعكس حقيقة موقفه.

وأشارت إلى أن اللاعب يقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم، ونجح في تسجيل هدف وصناعة ثلاثة أهداف تقريبًا، موضحة أن جلوسه على مقاعد البدلاء في بعض المباريات يرجع إلى اعتبارات فنية، وضغط جدول المباريات، ورغبة الجهاز الفني في إراحته، خاصة مع خوض الفريق مباريات متقاربة كل ثلاثة أيام.

وفيما يتعلق بالقيمة المالية المحتملة للصفقة، نفت ريهام حمدي صحة الأرقام المتداولة بشأن إمكانية انتقال اللاعب مقابل مليون و200 ألف دولار، مؤكدة أن هذا الرقم بعيد تمامًا عن التوقعات، في ظل القيمة التي دفعها ناديه للتعاقد معه، والتي أشارت إلى أنها تعادل ضعف هذا المبلغ تقريبًا، بخلاف الحوافز والمكافآت المنصوص عليها في العقد.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن فكرة تخلي النادي الدنماركي عن إبراهيم عادل مقابل أقل من 3 ملايين دولار ليست مطروحة، وفقًا لما ذكرته، في ظل القيمة المالية التي يمثلها اللاعب بالنسبة إلى ناديه.

وبذلك، لا تزال الأنباء المتداولة بشأن انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي بحاجة إلى تأكيد رسمي، في ظل نفي وجود مفاوضات بين الأطراف المعنية حتى الآن.

ريهام حمدي إبراهيم عادل نورشيلاند الدنماركي الأهلي

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