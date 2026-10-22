عموتة يوجه لوما شديدا لثنائي الأهلي بعد التعادل مع القناة

وجّه المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لومًا شديدًا للثنائي مروان عطية ومحمد هاني، عقب التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

عموتة يوجه لومًا شديدًا لمروان عطية ومحمد هاني

وعلمت مصادرنا أن عموتة أبدى عدم رضاه عن أداء الثنائي خلال مواجهة القناة، في ظل وجود ملاحظات فنية تتعلق بعدم تنفيذ التعليمات المطلوبة داخل الملعب، وهو ما تسبب في ارتكاب بعض الأخطاء التي استغلها المنافس في الوصول إلى مرمى الأهلي وتسجيل أهداف خلال اللقاء.

وأبدى المدير الفني للأهلي تحفظه على بعض التصرفات الفنية للثنائي خلال المباراة، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالواجبات الدفاعية والتحركات المطلوبة وفقًا للخطة الموضوعة قبل المواجهة، مؤكدًا أهمية التركيز وتنفيذ التعليمات لتجنب تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق استقبال ثلاثة أهداف.

ويأتي موقف عموتة في ظل حالة من عدم الرضا عن أداء الأهلي أمام القناة، بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، ليهدر نقطتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد التدريبات المقبلة تركيزًا من الجهاز الفني على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية، وتفادي تكرار الأخطاء الفردية التي تؤثر على نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة.