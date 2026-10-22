حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مهاجم مودرن سبورت.. مصدر يكشف

كشف مصدر مطلع أن نادي بيراميدز لم يدخل في أي مفاوضات رسمية حتى الآن مع محمود ممدوح، مهاجم فريق مودرن سبورت، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، رغم الأنباء المتداولة بشأن اهتمام النادي بالحصول على خدمات اللاعب.

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مهاجم مودرن سبورت

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن محمود ممدوح تم ترشيحه بالفعل لمسؤولي بيراميدز من جانب بعض الوسطاء، في إطار التحركات المتعلقة بتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذا الترشيح لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الدخول في مفاوضات رسمية سواء مع اللاعب أو إدارة ناديه.

وأضاف المصدر أن إدارة بيراميدز لم تتخذ أي خطوات فعلية لحسم الصفقة، مشيرًا إلى أن مجرد ترشيح اللاعبين من جانب الوسطاء لا يعني بالضرورة وجود رغبة نهائية في التعاقد معهم، خاصة في ظل خضوع الأسماء المطروحة للتقييم وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني للفريق.

وأوضح أن ملف تدعيم صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات المقبلة يرتبط بمدى احتياجات الفريق الفنية، إلى جانب دراسة البدائل المتاحة في سوق الانتقالات، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن الصفقات الجديدة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد أن محمود ممدوح لا يرتبط في الوقت الحالي بأي مفاوضات مع بيراميدز، وأن ما حدث يقتصر على ترشيح اسمه من جانب بعض الوسطاء، دون وجود تحركات رسمية حتى الآن لحسم الصفقة.