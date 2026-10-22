سعد سمير: فوز سيراميكا كليوباترا أمام السويس بتروجت مهم جدًا بعد خسارة بيراميدز

أعرب سعد سمير، مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق على حساب منتخب السويس بتروجت بهدفين دون مقابل في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال سعد سمير، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حصدنا 3 نقاط مهمين في مشوارنا بعد خسارة المباراة الماضية أمام نادي بيراميدز».

وأردف قائلًا: «خضنا المباراة في ظروف صعبة في وجود 3 غيابات في خط الدفاع، ولكن اللاعبين الذين شاركوا قدموا مباراة رجولية وبذلوا مجهودًا رائعًا في المباراة».

وتابع سمير قائلًا: «مكسب اليوم مهم جدًا بالإضافة إلى أننا حققنا استفادات من المباراة أكثر من مجرد الفوز».