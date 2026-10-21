سيراميكا كليوباترا يتفوق على السويس بتروجت بهدف في الشوط الأول

تفوق سيراميكا كليوباترا علي منتخب السويس بتروجيت بهدف نظيف ،في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 30، بعد تمريرة رائعة من نيتس جراديشار إلى بيتر كوركيس الذي انفرد بالمرمى ليسدد الكرة داخل الشباك.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: حسين السيد - محمد المغربي - معاذ أحمد - فتحي محمد.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا بوبو - عمرو السولية - بيتر كوركيس - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد بسام - أحمد هاني - فوزي الحناوي - صديق ايجولا - سمير العراقي - أحمد بلحاج - محمد شيكا - خالد النبرصي - أيمن موكا.