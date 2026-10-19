سيراميكا كليوباترا يواصل استعداداته لمواجهة بتروجت





يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا استعداداته لمواجهة بتروجت، ضمن منافسات الموسم الحالي، في إطار سعي الفريق لمواصلة تقديم عروض قوية وتحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المقبلة.

ويكثف الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا تحضيراته للمباراة، من خلال التدريبات الجماعية وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، مع التركيز على تنفيذ الجوانب الخططية المطلوبة، والاستقرار على العناصر الأكثر جاهزية لخوض اللقاء.

ويسعى الجهاز الفني إلى الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات التركيز قبل المباراة، في ظل أهمية المواجهة ورغبة الفريق في الظهور بصورة قوية، وتقديم أداء يليق بطموحات النادي وجماهيره.

ومن المنتظر أن تتواصل التدريبات خلال الفترة المقبلة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل مواجهة بتروجت.