هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة ركلة جزاء مصطفى فتحي وزالاكا في بيراميدز

واصل بيراميدز عروضه القوية، بعدما حقق فوزه السابع على التوالي وسجل رباعية جديدة، ليواصل تصدر جدول الدوري، لكن وسط الاحتفالات بالفوز، لفتت الأنظار لقطة الهدف الرابع الذي سجله زالاكا من ركلة جزاء في الدقيقة 90، بعدما شهدت رغبة مصطفى فتحي في تسديد الركلة بدلًا منه.

بيراميدز

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، أن مصطفى فتحي طلب من زملائه تنفيذ ركلة الجزاء، كما تحدث أحمد الشناوي، قائد الفريق، مع المدير الفني موكوينا، واقترح عليه منح مصطفى فرصة تسديدها، لكن المدرب رفض وتمسك بقراره، مؤكدًا أن زالاكا هو من سينفذ الركلة، في ظل قناعته بأنه يستحق تسجيل الهدف، بينما كان مصطفى فتحي يرى بدوره أنه يستحق الفرصة.

وأوضح «حتحوت» أن مصطفى فتحي بدا عليه الحزن عقب المباراة، وهو ما ظهر أمام الحاضرين في المدرجات، مشيرًا إلى أن الوصول إلى 21 نقطة لم يأتِ إلا من خلال روح الجماعة ومشاركة جميع اللاعبين، حتى لو كانت لدى بعضهم طموحات فردية مشروعة، مثل السعي للانضمام إلى المنتخب الوطني.

وأضاف أن قرار تسديد ركلات الجزاء يظل في النهاية من اختصاص المدير الفني، لافتًا إلى أن موكوينا تحدث مع اللاعبين عقب اللقاء عن أهمية العمل الجماعي، وأن النجاح يتحقق بمجهود الجميع وليس لاعبًا واحدًا، في رسالة بدت موجهة إلى مصطفى فتحي بأهمية تجاوز الموقف والاحتفال بانتصار الفريق، بدلًا من التركيز على من سجل الهدف.