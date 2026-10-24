مواعيد مباريات اليوم السبت 24-10-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمباريات الحاسمة في المنافسات الأفريقية والأوروبية.

وتتصدر مباريات اليوم مواجهتا الزمالك أمام الجيش الرواندي وبيراميدز ضد المريخ بنتيو، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب القمة الإنجليزية المرتقبة التي تجمع تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تتواصل منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بإقامة عدد من المباريات المهمة، بينما تشهد الملاعب الإسبانية مواجهات قوية، أبرزها لقاء أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

* الترجي التونسي ضد السويحلي الليبي: الساعة 7 مساءً.

* المريخ ضد حوريا: الساعة 8 مساءً.

* بيراميدز ضد المريخ بنتيو: الساعة 8 مساءً، عبر قناة أون سبورت ماكس.

* الزمالك ضد الجيش الرواندي: الساعة 8 مساءً، عبر قناة أون سبورت.

* نهضة بركان ضد ستار سبورت: الساعة 10 مساءً.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

* عزام يونايتد ضد زد: الساعة 4 عصرًا، عبر قناة أون سبورت.

* ريال باماكو ضد الترجي الجرجيسي: الساعة 8 مساءً.

* أهلي طرابلس ضد ويلوالو أديجرات: الساعة 8 مساءً.

* بلاك بولز ضد رايون سبور: الساعة 8 مساءً.

* الصفاقسي ضد أكاديمية أمادو ديالو: الساعة 8 مساءً.

* شباب بلوزداد ضد الجمارك الموريتاني: الساعة 10 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

* أستون فيلا ضد مانشستر سيتي: الساعة 2:30 ظهرًا، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

* آرسنال ضد إيفرتون: الساعة 5 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

* كوفنتري سيتي ضد فولهام: الساعة 5 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

* تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير: الساعة 7:30 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

* رايو فاليكانو ضد إلتشي: الساعة 3 عصرًا، عبر قناة بي إن سبورتس 4.

* راسينج سانتاندير ضد إسبانيول: الساعة 5:15 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 4.

* فالنسيا ضد فياريال: الساعة 7:30 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

* أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو لاكورونيا: الساعة 10 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 2