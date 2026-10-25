ضبط فراش لاتهامه بالتعدي على طفل داخل مدرسة في مصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على فراش لاتهامه بالتعدي على طفل داخل مدرسة في مصر الجديدة.

ضبط فراش لاتهامه بالتعدي على طفل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة، تضمن ورود بلاغا من ولي أمر طفل في مرحلة رياض الأطفال يتهم فراش بمدرسة بالتعدي على نجله.

وبإخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء طه فودة، نائب المدير العام، لسرعة القبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت فرق المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام العميد أحمد حسان، مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.