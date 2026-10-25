القبض على طرفي مشاجرة بعصا خشبية في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدة أشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بالمنوفية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية بين طرف أول: (نقاش "له معلومات جنائية" - مصاب بكدمات وسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) ، وطرف ثان : (شقيقى الأول وآخرين - مقيمين بدائرة المركز) لخلافات سابقة بينهم تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بعصا خشبية محدثين إصابته.

أمكن ضبط الطرف الثانى ، وضُبط بحوزتهم (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الأول بالتشهير بزوجة أحد أشقائه ، وبمواجهته أيد ذلك .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.