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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع 4 عناصر إجرامية.. الداخلية تضبط 2 طن مخدرات و51 ألف قرص مخدر و101 قطعة سلاح ناري

متهمين
متهمين
مصطفي رجب

تواصل وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

تفاصيل الواقعة 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات "سلاح نارى وذخيرة - إتجار بالمخدرات - إطلاق أعيرة نارية - مقاومة سلطات - بلطجة - سرقة بالإكراه") بنطاق محافظات "الشرقية ، الدقهلية ، البحيرة"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة - أكثر من 51 ألف قرص مخدر - 101 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة أكثر من (170) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الأمن العام مكافحة المخدرات والأسلحة

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