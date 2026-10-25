تداول فيديو لاستغاثتها.. ضبط أب متهم بضرب ابنته ذات الـ9 سنوات بالإسكندرية

في واقعة أثارت حالة من الغضب والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل في الإسكندرية من ضبط أب، لاتهامه بالتعدي على ابنته البالغة من العمر 9 سنوات بالضرب المبرح، داخل منطقة بشاير الخير غرب المحافظة.

جاء ذلك عقب تداول مقطع فيديو للطفلة وهي تستغيث بإحدى جاراتها، وتظهر على وجهها آثار إصابات وتورمات واضحة.

وأظهر الفيديو المتداول الطفلة «منة» وهي في حالة من الخوف، وتطلب من إحدى جاراتها مساعدتها وعدم تركها بمفردها، بينما بدت آثار التورم والإصابات على وجهها، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة التدخل لحمايتها ومحاسبة المتهم.

وبحسب ما رواه عدد من جيران الطفلة، فقدت «منة» والدتها في سن مبكرة، وعاشت لعدة سنوات في رعاية عمها وزوجته، قبل انتقالها للإقامة مع والدها عقب خروجه من السجن.

وأشار الجيران، وفقًا لرواياتهم، إلى أن الطفلة تعرضت لاعتداءات متكررة، ما دفعها إلى الاستغاثة بالمحيطين بها، معربة عن خوفها ورغبتها في العودة للإقامة مع عمها وزوجته.

كما تحدث بعض الأهالي عن محاولات سابقة للتدخل لمساعدتها ووجود بلاغات سابقة بشأن الواقعة، مطالبين بفحص تلك المعلومات والتحقق من تفاصيلها من خلال الجهات المختصة.

وفي إطار التعامل مع الواقعة، جرى نقل الطفلة إلى مستشفى القباري لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد طبيعة الإصابات التي تعرضت لها، مع مطالبات بتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لها، والتأكد من وجودها في بيئة آمنة.

وعقب انتشار الفيديو، تصاعدت مطالبات المتابعين بضرورة محاسبة الأب حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، إلى جانب تدخل الجهات المعنية بحماية الطفل، وعلى رأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة ومديرية التضامن الاجتماعي، لتقييم وضع الطفلة واتخاذ التدابير التي تكفل سلامتها.

وتم ضبط الأب بمعرفة الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل على خلفية اتهامه بالتعدي على ابنته، فيما تستلزم تفاصيل الواقعة وما ورد بشأن الاعتداءات السابقة والبلاغات المزعومة التحقق من الجهات المختصة، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية.

وتؤكد الواقعة أهمية التعامل السريع مع استغاثات الأطفال وبلاغات العنف الأسري، مع ضرورة الحفاظ على خصوصية الطفلة وعدم تداول صورها أو مقاطع الفيديو التي قد تعرضها لمزيد من الأذى النفسي والاجتماعي.