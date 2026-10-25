جامعة الإسكندرية تنعى الطبيب فادي الهلسا ضحية الهجوم الإرهابي بالأردن

نعت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الطبيب فادي عاصم هاني الهلسا، خريج كلية طب الأسنان بالجامعة لعام 2026، الذي لقي مصرعه إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة قرية حمود بمحافظة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية، الجمعة.

وتقدمت إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، معربين عن بالغ الحزن لفقدان شاب تميز خلال دراسته الجامعية بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان يستعد لبدء مسيرته المهنية عقب تخرجه.

ودعت الجامعة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وكان الطبيب الراحل قد عاد إلى وطنه الأردن عقب تخرجه في كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، استعدادًا لبدء حياته المهنية، قبل أن يلقى حتفه في الهجوم الذي وقع أثناء مشاركته في مراسم تشييع داخل دار للعبادة، في حادث أثار حالة من الحزن والاستنكار.

ويأتي نعي جامعة الإسكندرية تأكيدًا لروابط الأخوة والتعاون الأكاديمي والإنساني بين مصر والأردن، وتضامنًا مع الشعب الأردني في مواجهة الحوادث الإرهابية التي تستهدف الأبرياء وتهدد أمن المجتمعات واستقرارها.