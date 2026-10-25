جامعة الإسكندرية تتعاون مع التأمين الصحي لتقديم الخدمة بـ«سموحة الجامعي»

وقّعت جامعة الإسكندرية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عقد اتفاق لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي المنظومة من خلال مستشفى سموحة الجامعي التخصصي، دعمًا لجهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة.

وقّع الاتفاق الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحضور عدد من قيادات كلية الطب والمستشفيات الجامعية ومسؤولي الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن الاتفاق يعزز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع، ويتيح الاستفادة من إمكاناتها الطبية والعلاجية، مع الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة.

من جانبه، أوضح المهندس حسام صادق أن التعاقد يأتي ضمن خطة الهيئة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية الجامعية ذات الخبرات المتخصصة، بما يدعم إتاحة خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد.

ويأتي الاتفاق في إطار التكامل بين الجامعة والهيئة للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.