السعودية: إصابتان وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، وقوع إصابتين وأضرار مادية في 3 مبانٍ سكنية و7 مركبات جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين- بعد اعتراضهما وتدميرهما- في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - "إن الدفاع المدني في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة باشر سقوط شظايا صاروخين باليستيين بعد اعتراضهما وتدميرهما، تم إطلاقهما من قبل ميليشيا الحوثي، نتج عنه إصابة مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، وأضرار مادية في ثلاثة مبانٍ سكنية وسبع مركبات".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.