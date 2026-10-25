مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة في 3 محافظات وضبط آخرين من تجار المخدرات والأسلحة

لقى 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، فيما تم ضبط آخرين من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بعدة محافظات.
كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن في جنايات "سلاح ناري وذخيرة – اتجار بالمخدرات –إطلاق أعيرة نارية - مقاومة سلطات – بلطجة – سرقة بالإكراه" بنطاق محافظات "الشرقية ، الدقهلية ، البحيرة"، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.
وضبط بحوزة المتهمين طنان من المواد المخدرة المتنوعة، و51 ألف قرص مخدر و101 قطعة سلاح نارى متنوعة.
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 170 مليون جنيه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.