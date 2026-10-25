مدرب الاتحاد: ضغط المباريات يؤثر على وضع تشكيل اللقاءات

شدد ينز فيسينج المدير الفني لفريق الاتحاد على صعوبة مباراة نيفيتشي المقرر لها غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكد مدرب الاتحاد في تصريحات صحفية أن الفريق يواجه ضغط مباريات في الوقت الحالي وهو الأمر الذي يؤثر على وضع تشكيلة اللقاءات بالنسبة له.

وأشار إلى أنه لم يصل لمرحلة التطبيق الكامل للتكتيك الخاص به مع الفريق حيث استوعب بعض اللاعبين فكره بشكل كامل وتطبيقه بصورة مميزة لكن البعض الآخر لم يصل لمرحلة التطبيق الكامل.

وينافس الاتحاد على أكثر من بطولة في الموسم الجاري ويعتبر الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة على رأس الأولويات.