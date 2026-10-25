تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة، بموعد وملعب مباراة الفريق ضد أبو قير للأسمدة، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تحديد موعد مباراة سيراميكا كليوباترا أمام أبو قير للأسمدة في الكأس

وبحسب الخطاب، تقرر إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة، يوم 7 نوفمبر المقبل، على ملعب ستاد الجيش في برج العرب، في تمام الخامسة مساءً.

وأفاد الخطاب بأنه إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء للوقت الإضافي وفي حالة استمرار التعادل يتم الاحتكام لركلات الجزاء، مع التأكيد على إقامة المباريات في دور الـ32 بدون تقنية الفيديو.