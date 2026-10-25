تأكيدا لصدى البلد.. بيان رسمي من التعليم ينفي إلغاء الإدارات التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا اكدت خلاله صحة ما نشره صدى البلد بشأن نفي إلغاء الادارات التعليمية

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي الان :

حرصا على توضيح الحقائق والرد على الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، نفت وزارة التربية والتعليم المنشورات المتداولة بشأن اعتزام الوزارة إلغاء الإدارات التعليمية والاكتفاء بالمديريات التعليمية فقط.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، داعيةً إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات، والاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط.

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، أعلن في منتدي مصر أنه سيتم إلغاء الإدارات التعليمية

وأكد مصدر مسئول لصدى البلد امس السبت أن وزير التربية والتعليم لم يتحدث في منتدى مصر نهائيا عن إلغاء الإدارات التعليمية



وحذر المصدر جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور من خطر الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا ، مشددا على ضرورة متابعة بيانات وزارة التربية والتعليم الرسمية فقط للحصول على أحدث قرارات وتصريحات وزير التربية والتعليم أولا بأول .

وعلى جانب آخر ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بأن مدى أحقية الاخصائيين الإجتماعيين واخصائيي التطوير والاخصائيين النفسيين واخصائيي الصحافة والمكتبات والمسرح في صرف حافز التدريس من عدمه

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم أحقية الاخصائيين الإجتماعيين واخصائيي التطوير والاخصائيين النفسيين واخصائيي الصحافة والمكتبات والمسرح في صرف حافز التدريس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : لقد اختص قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 صرف حافز التدريس لشاغلي وظائف التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول ، ولم يتضمن القرار الاخصائيين والموجهين

