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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحياء وسط البلد.. تحركات جديدة لتطوير القاهرة الخديوية والحفاظ على هويتها التاريخية

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
مريم عزت

ترأس اللواء خالد فودة  مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا  بديوان عام محافظة القاهرة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية واستعراض الرؤية المستقبلية لإعادة إحياء منطقة وسط البلد، والحفاظ على هويتها التاريخية والمعمارية، وتحسين جودة الخدمات والمرافق والبنية التحتية والمشهد الحضري، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والتراثية، بما يعيد للمنطقة مكانتها بوصفها إحدى أهم الوجهات الحضارية والتاريخية والسياحية والثقافية في العاصمة.

تم خلال الاجتماع استعراض موقف العقارات التى تعمل شركة مصر لإدارة الأصول العقارية على تطويرها، وبحث ايجاد حلول للمعوقات التى تواجه تنفيذ الأعمال، خاصة الملفات المرتبطة بالتراخيص والحالة الإنشائية لبعض المبانى وأوضاع الشاغلين، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين المحافظة والشركة والجهات المعنية لتسريع تنفيذ الأعمال.

محافظ القاهرة 

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يأتى ضمن جهود الدولة للحفاظ على التراث المعمارى وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وتحسين جودة الحياة والخدمات في وسط العاصمة، وتنشيط الحركة التجارية والثقافية والسياحية، بما يسهم في استعادة المكانة التاريخية للمنطقة وتحويلها إلى نموذج للتنمية العمرانية المستدامة التي تجمع بين الحفاظ على الهوية التراثية وتشجيع الاستثمار.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، بما يضمن الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للمباني، وإعادة تأهيل الواجهات، وتحسين المشهد البصري، ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والإضاءة والمرافق، والتعامل مع التشوهات البصرية والمظاهر العشوائية التي تؤثر في الصورة الحضارية للمنطقة.

وشدد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استكمال المشروع وفق المستهدفات، مؤكدًا أن تطوير القاهرة الخديوية لا يقتصر على تحسين الواجهات الخارجية للمباني، بل يستهدف استعادة الشخصية التاريخية للمنطقة وإعادة الحيوية إلى شوارعها، وتعزيز مكانتها كمقصد حضاري وسياحي وثقافي يجمع بين التراث المعماري والأنشطة الاقتصادية والثقافية.

وأشاد فودة بجهود محافظة القاهرة وأجهزتها التنفيذية في متابعة المشروع، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وملاك العقارات، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لإنجاح مشروع التطوير وإعادة وسط القاهرة إلى مكانتها التاريخية والسياحية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة تبحث سبل تعزيز مساهمة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية في تطوير منطقة وسط البلد، ومتابعة العقارات التي جرى تطويرها وتلك الجاري العمل بها، إلى جانب مناقشة المشكلات التي تواجه الشركة والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اللواء خالد فودة القاهرة التراثية محافظ القاهرة

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