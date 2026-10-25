جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق منازل منفذي هجوم قرب الخليل ويعتقل 12 مشتبهًا بهم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق منزلي فلسطينيين نفذا هجومًا قرب مدينة الخليل، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وفقًا لما أورده المتحدث باسم الجيش.

وأوضح البيان أن قائد القيادة المركزية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء آفي بالوت، وقّع أمرًا بمصادرة منزلي منفذي الهجوم اللذين قُتلا خلاله، وإغلاقهما مؤقتًا.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 12 مشتبهًا خلال عملية عسكرية في الخليل، نفذتها قوات من لواء المظليين ووحدة «ماجلان»، مشيرًا إلى ضبط أسلحة ومصادرة مركبات غير مرخصة.

وذكر أن الإجراءات تأتي في إطار عملياته الأمنية في المنطقة، عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل الرقيب رون يوناتان رويتمان والرقيب يوفال شاي سويلم.