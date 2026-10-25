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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد جديد في الخليل.. إسرائيل تمنع ألفي فلسطيني من العودة إلى منازلهم حتى انتهاء العملية العسكرية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عدم السماح لنحو ألفي فلسطيني نزحوا من أحد أحياء مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بالعودة إلى منازلهم قبل انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في المنطقة.

وقال كاتس، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية العامة «كان»، إن عودة السكان ستظل ممنوعة إلى حين انتهاء الجيش مما وصفه بـ«التعامل مع جميع ملفات حماس في الخليل»، مشيرًا إلى أن وحدات عسكرية إسرائيلية مختارة تنفذ عمليات داخل الحي حاليًا.

وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي في أعقاب عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في مدينة الخليل، بعد مقتل جنديين إسرائيليين، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويثير قرار منع السكان من العودة إلى منازلهم مخاوف بشأن استمرار نزوح العائلات الفلسطينية وتداعيات العمليات العسكرية على الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على حركة السكان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس ألفي فلسطيني مدينة الخليل الضفة الغربية المحتلة

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