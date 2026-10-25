قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يفرض عقوبة مالية ضخمة على فتوح والزناري وشريف بعد واقعة السهر في رواندا | خاص
كابوس انقطاع الإنترنت يهدد العالم.. إيران تلوّح بتخريب كابلات الاتصالات البحرية والخليج في دائرة الخطر
القنصلية المصرية بالرياض تتابع أوضاع المصابين في الاعتداءات الحوثية وتقدم الدعم اللازم
بصورة قنبلة نووية فوق تل أبيب.. نتنياهو يثير الجدل برسالة عن إيران
الدولار ينقذ المعدن الأصفر في مصر .. والجنيه الذهب يرتفع فوق الـ 50 ألفًا مُجددًا
منظمة غير حكومية: حسابات موالية لروسيا عملت على «تأجيج» الغضب الفرنسي قبيل الاحتجاجات الحاشدة
علي جمعة: الزهد أن تكون الدنيا في يدك فلا تفسد قلبك وإن ذهبت عنك فلا تأخذ معها قلبك
ميسي يخسر سباق درع المشجعين مع إنتر ميامي أمام ريد بولز
جيش الاحتلال ينفذ سلسلة تفجيرات في جنوب لبنان
برنامج قومي للإسكان.. تفاصيل مليون وحدة سكنية جديدة بتريليون جنيه
لايفات مبتذلة.. القبض على سيدة وابنتها تتسولان على السوشيال ميديا
القبض على المتهم بالتعدي على ابنته بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"صيدلة جامعة القاهرة" تحصل على اعتماد المجلس الصحي المصري للتطوير المهني المستمر

"صيدلة جامعة القاهرة" تحصل على اعتماد المجلس الصحي المصري للتطوير المهني المستمر
"صيدلة جامعة القاهرة" تحصل على اعتماد المجلس الصحي المصري للتطوير المهني المستمر
أ ش أ

أعلنت جامعة القاهرة حصول مركز التعليم الصيدلي المستمر بكلية الصيدلة على الاعتماد المؤسسي من المجلس الصحي المصري، لتصبح الكلية الأولى على مستوى كليات الصيدلة المصرية التي تحصل على هذا الاعتماد، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة التدريب المهني المستمر ورفع كفاءة الكوادر الصيدلية وفق المعايير العلمية والمهنية المعتمدة.

وقال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن الاعتماد شمل ثلاثة مسارات، هي اعتماد مركز التعليم الصيدلي المستمر جهةً تدريبية معتمدة، واعتماد برنامج «التغذية في طب الأورام: من الأسس العلمية إلى الممارسة الإكلينيكية» بالتعاون مع المعهد القومي للأورام، إلى جانب اعتماد عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مدربين معتمدين من المجلس الصحي المصري.

وأضاف أن هذا الاعتماد يعكس تطور منظومة التدريب المهني بالجامعة، وحرصها على تطوير التعليم الصحي بما يتجاوز مرحلة الدراسة الجامعية إلى التعلم والتطوير المهني المستمر طوال الحياة الوظيفية، مشيرا إلى ارتباط جودة الخدمات الصحية بكفاءة الكوادر وقدرتها على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

وأكد عبد الصادق اهتمام الجامعة بتعزيز التكامل بين كليات القطاع الطبي ومستشفياتها ومعاهدها المتخصصة، والاستفادة من خبراتها الأكاديمية والإكلينيكية في إعداد برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، حصل برنامج «التغذية في طب الأورام: من الأسس العلمية إلى الممارسة الإكلينيكية» على اعتماد المجلس الصحي المصري بواقع 20 نقطة للتطوير المهني المستمر، تحت كود الاعتماد Ph-P-2026-0000010، بالتعاون مع المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة.

ويستهدف البرنامج تنمية قدرات الصيادلة على تقييم الاحتياجات التغذوية لمرضى الأورام، وفهم تأثير الأورام والعلاجات المضادة للسرطان على الحالة التغذوية، والمشاركة بفاعلية ضمن الفرق الطبية متعددة التخصصات، بما يدعم تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

ويتيح الاعتماد للمركز تقديم برامج تدريبية معتمدة تمنح المشاركين نقاط التطوير المهني المستمر، وفقا لضوابط المجلس الصحي المصري، بما يساعد الصيادلة على استيفاء متطلبات التطوير المهني المرتبطة بتجديد تراخيص مزاولة المهنة.

من جانبه.. قال عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة الدكتور أحمد حسن الشافعي، إن حصول المركز على الاعتماد المؤسسي يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التدريب بالكلية، ويعكس خبراتها العلمية والأكاديمية في تقديم برامج مهنية متخصصة تواكب التطورات المتلاحقة في الممارسة الصيدلية.

وأضاف أن اختيار مجال التغذية في طب الأورام ضمن البرامج التدريبية المعتمدة يعكس توجه الكلية نحو التخصصات ذات التأثير المباشر في جودة الرعاية الصحية، لافتا إلى استهداف التوسع في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية معتمدة بالتعاون مع المؤسسات الطبية والبحثية المتخصصة.

جامعة القاهرة مركز التعليم الصيدلي المجلس الصحي المصري تعزيز منظومة التدريب المهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

الزمالك

ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

المالكي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

محمد الحلو

مهرجان الموسيقى العربية.. ياسمين وهمام على المسرح الكبير.. والحلو وغادة رجب بالإسكندرية

صادق الصباح

وفاة والدة المنتج صادق الصباح.. تفاصيل العزاء وتشييع الجثمان

درة فى مهرجان جربة السينمائي

68 فيلماً من 38 دولة.. وتكريم درة زروق وعفاف بن محمود في افتتاح جربة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد