"صيدلة جامعة القاهرة" تحصل على اعتماد المجلس الصحي المصري للتطوير المهني المستمر

أعلنت جامعة القاهرة حصول مركز التعليم الصيدلي المستمر بكلية الصيدلة على الاعتماد المؤسسي من المجلس الصحي المصري، لتصبح الكلية الأولى على مستوى كليات الصيدلة المصرية التي تحصل على هذا الاعتماد، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة التدريب المهني المستمر ورفع كفاءة الكوادر الصيدلية وفق المعايير العلمية والمهنية المعتمدة.

وقال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن الاعتماد شمل ثلاثة مسارات، هي اعتماد مركز التعليم الصيدلي المستمر جهةً تدريبية معتمدة، واعتماد برنامج «التغذية في طب الأورام: من الأسس العلمية إلى الممارسة الإكلينيكية» بالتعاون مع المعهد القومي للأورام، إلى جانب اعتماد عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مدربين معتمدين من المجلس الصحي المصري.

وأضاف أن هذا الاعتماد يعكس تطور منظومة التدريب المهني بالجامعة، وحرصها على تطوير التعليم الصحي بما يتجاوز مرحلة الدراسة الجامعية إلى التعلم والتطوير المهني المستمر طوال الحياة الوظيفية، مشيرا إلى ارتباط جودة الخدمات الصحية بكفاءة الكوادر وقدرتها على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

وأكد عبد الصادق اهتمام الجامعة بتعزيز التكامل بين كليات القطاع الطبي ومستشفياتها ومعاهدها المتخصصة، والاستفادة من خبراتها الأكاديمية والإكلينيكية في إعداد برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، حصل برنامج «التغذية في طب الأورام: من الأسس العلمية إلى الممارسة الإكلينيكية» على اعتماد المجلس الصحي المصري بواقع 20 نقطة للتطوير المهني المستمر، تحت كود الاعتماد Ph-P-2026-0000010، بالتعاون مع المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة.

ويستهدف البرنامج تنمية قدرات الصيادلة على تقييم الاحتياجات التغذوية لمرضى الأورام، وفهم تأثير الأورام والعلاجات المضادة للسرطان على الحالة التغذوية، والمشاركة بفاعلية ضمن الفرق الطبية متعددة التخصصات، بما يدعم تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

ويتيح الاعتماد للمركز تقديم برامج تدريبية معتمدة تمنح المشاركين نقاط التطوير المهني المستمر، وفقا لضوابط المجلس الصحي المصري، بما يساعد الصيادلة على استيفاء متطلبات التطوير المهني المرتبطة بتجديد تراخيص مزاولة المهنة.

من جانبه.. قال عميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة الدكتور أحمد حسن الشافعي، إن حصول المركز على الاعتماد المؤسسي يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التدريب بالكلية، ويعكس خبراتها العلمية والأكاديمية في تقديم برامج مهنية متخصصة تواكب التطورات المتلاحقة في الممارسة الصيدلية.

وأضاف أن اختيار مجال التغذية في طب الأورام ضمن البرامج التدريبية المعتمدة يعكس توجه الكلية نحو التخصصات ذات التأثير المباشر في جودة الرعاية الصحية، لافتا إلى استهداف التوسع في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية معتمدة بالتعاون مع المؤسسات الطبية والبحثية المتخصصة.