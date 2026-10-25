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ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف محمود فؤاد، الناقد الرياضي، تفاصيل أزمة ثلاثي نادي الزمالك، عقب مواجهة الجيش الرواندي في رواندا، مشيرًا إلى توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعبين بعد واقعة أثارت حالة من الجدل داخل القلعة البيضاء.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن عبد الناصر محمد، المسؤول بالفريق، سمح للاعبين بالتوجه لشراء بعض الاحتياجات، من بينها القهوة والمنتجات المعلبة، من أحد المتاجر القريبة من الفندق الذي كانت تقيم به بعثة الزمالك في رواندا.

وأضاف الناقد الرياضي أن المسؤول فوجئ بغياب بعض اللاعبين، قبل أن تتكشف تفاصيل تتعلق بتواجد الثلاثي مصطفى الزناري وأحمد شريف ولاعب آخر في أحد الأماكن للسهر، مشيرًا إلى أن اللاعبين فوجئوا بوجود جماهير للزمالك في المكان، ما دفعهم إلى المغادرة سريعًا والعودة إلى الفندق.

وتابع فؤاد أن جماهير الزمالك أبلغت عبد الناصر محمد بالواقعة، وهو ما ترتب عليه توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعبين الثلاثة، بلغت نحو 750 ألف جنيه على كل لاعب، وفقًا لما ذكره.

وأشار إلى أن العقوبة المالية جاءت في إطار التعامل مع الواقعة، في ظل حرص النادي على فرض الانضباط والالتزام داخل صفوف الفريق، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة من منافسات الموسم.

وفي سياق آخر، شهدت مباراة الزمالك والجيش الرواندي، التي أقيمت مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، هجومًا من جانب جماهير الفريق الأبيض على أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، رغم فوز الزمالك بهدف دون رد وتأهله إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضد اللاعب، اعتراضًا على مستواه خلال الفترة الأخيرة، وذلك للمباراة الثانية على التوالي، في الوقت الذي تدخل فيه عبد الله السعيد لتهدئة الأجواء، ونصح زميله بالتوجه سريعًا إلى غرفة الملابس لتجنب تصاعد الموقف.

واكتفى أحمد فتوح بالابتسام دون الدخول في مشادات مع الجماهير، قبل أن يتجه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس عقب نهاية اللقاء.

محمود فؤاد الناقد الرياضي أزمة ثلاثي نادي الزمالك الزمالك الجيش الرواندي رواندا القلعة البيضاء

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