رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

رد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على هجوم جماهير القلعة البيضاء ضده، عقب مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي، بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، مرفقًا بها إيموشن ✅😎، في إشارة قد تُفهم على أنها نوع من اللامبالاة تجاه الانتقادات التي تعرض لها.

وحقق الزمالك الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن فرحة التأهل لم تمنع تجدد الأزمة بين أحمد فتوح وجماهير الفريق، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة بترول أسيوط الأخيرة في الدوري المصري.

وشنت جماهير الزمالك هجومًا على فتوح عقب انتهاء مباراة الجيش الرواندي، في امتداد لحالة الغضب التي ظهرت خلال مواجهة بترول أسيوط، بعدما دخل اللاعب في مشادة مع عدد من الجماهير، إثر الانتقادات التي وجهت إليه.

وجاء رد فعل ظهير الزمالك مختلفًا هذه المرة، إذ اكتفى بنشر الصورة عبر حسابه على «إنستجرام»، مصحوبة بالإيموشن المذكور، دون الدخول في سجال جديد مع الجماهير، وهو ما فتح الباب أمام تفسيرات بشأن موقفه من الانتقادات المتواصلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين أحمد فتوح وجزء من جماهير الزمالك، وسط ترقب لما ستشهده الفترة المقبلة من تطورات بشأن العلاقة بين اللاعب وأنصار الفريق، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة من المنافسات المحلية والقارية.