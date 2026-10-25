خلي بالك وركز.. سيف زاهر: جماهير الزمالك غاضبة من «فتوح» .. والتفاصيل عندي ومش هأقولها

تحدّث الإعلامي سيف زاهر عن حالة الغضب التي تسيطر على جماهير نادي الزمالك تجاه أحمد فتوح، موجهًا رسالة إلى اللاعب بضرورة استعادة تركيزه والحفاظ على علاقته بالجماهير، كما أشاد بموقف ناصر منسي بعد العقوبة التي تعرّض لها مؤخرًا، مؤكدًا استمرار دعم الجماهير له.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن جماهير الزمالك تمثل قوة كبيرة للفريق، مشيرًا إلى أن وجود جمهور خلف أي نادٍ يمنحه دفعة إضافية، مضيفًا أن جماهير الزمالك تصنع حالة مميزة بفضل دعمها المستمر للفريق.

وأضاف أن هناك حالة غضب شديدة لدى الجماهير تجاه أحمد فتوح، رغم إمكانياته الفنية الكبيرة، مؤكدًا أنه يحب اللاعب على المستوى الشخصي، ويصفه بالهدوء وامتلاكه قدرات مميزة، لكنه أشار إلى وجود أمر تسبب في استياء الجماهير منه.

وأوضح زاهر أن هناك حديثًا عن مشادة بسيطة بين فتوح وبعض الجماهير خلال مباراة الزمالك الأولى في بطولة أفريقيا برواندا، لافتًا إلى امتلاكه تفاصيل بشأن الواقعة، لكنه فضل عدم الكشف عنها.

ووجّه الإعلامي رسالة مباشرة إلى أحمد فتوح، مطالبًا إياه بالانتباه إلى علاقته بالجماهير والتركيز مجددًا داخل الملعب، قائلًا إن اللاعب كان يسير بصورة جيدة، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه، معربًا عن ثقته في قدرته على التألق والعودة إلى مستواه المميز.

وشدّد زاهر على أهمية الحفاظ على العلاقة مع الجماهير، مؤكدًا أن دعمها يمثل عنصرًا أساسيًا في مسيرة اللاعبين، وأن على فتوح مراجعة موقفه والعمل على استعادة ثقة جماهير الزمالك.

سيف زاهر يشيد بناصر منسي

وعلى الجانب الآخر، أشاد سيف زاهر بموقف ناصر منسي، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال يحظى بمكانة كبيرة لدى جماهير الزمالك، رغم العقوبة والإيقاف اللذين تعرض لهما مؤخرًا.

وأشار إلى أن منسي أخطأ واعتذر، وانتهى الأمر، موضحًا أن الجماهير استقبلته بصورة إيجابية، وحرصت على تحيته والتعبير عن حبها له.

وأكد زاهر أن ناصر منسي لاعب طيب ويستحق كل خير، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك اتخذت موقفها تجاه الخطأ، كما رأى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال ضرورة التعامل مع الواقعة، والتزم اللاعب بالعقوبة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن علاقة اللاعب الجيدة بالجماهير تساعده على تجاوز الأزمات، مشيرًا إلى أن استمرار الدعم الجماهيري يرتبط بمدى حرص اللاعبين على الحفاظ على هذه العلاقة وتجنب الخروج عن النص.