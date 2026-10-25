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بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الكويرة» المذاع على قناة مودرن، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، عن توقيع عقوبات مالية مغلظة على الثلاثي أحمد فتوح وأحمد شريف ومحمود حمدي الزناري، على خلفية واقعة حدثت خلال رحلة الفريق إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي، في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وأوضح المصدر أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة ورئيس بعثة الزمالك في رواندا، سمح للاعبين بالتوجه إلى أحد المراكز التجارية القريبة من فندق الإقامة، عقب انتهاء المباراة، في إطار الوقت المسموح لهم بالخروج خلال الرحلة.

وأضاف أن الثلاثي غادر المركز التجاري وتوجه إلى ملهى ليلي، قبل أن يصادف عددًا من جماهير الزمالك المتواجدين في رواندا، ليقرر اللاعبون العودة.

وبحسب المصدر، فإن اللاعبين الثلاثة تأخروا عن الموعد المحدد لعودتهم، إلى جانب تواجدهم في مكان لم يكن مسموحًا لهم بالذهاب إليه، وهو ما دفع مدير الكرة إلى توقيع غرامات مالية كبيرة عليهم، دون الكشف عن القيمة المحددة للعقوبات.

وقد تكون هذه الواقعة أحد أسباب غضب بعض جماهير الزمالك من أحمد فتوح، خاصة في ظل وجود عدد من مشجعي الفريق في رواندا لمساندة اللاعبين خلال مواجهة الجيش الرواندي.

وتأتي هذه التطورات في إطار حرص الجهاز الإداري للفريق على فرض الالتزام والانضباط بين اللاعبين خلال الرحلات الخارجية، بما يضمن تركيز الفريق على الاستحقاقات المقبلة.

الإعلامي هاني حتحوت حتحوت مودرن الزمالك رواندا

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