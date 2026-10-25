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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«كان سهران في رواندا».. سهام صالح تُفجّر مفاجأة بشأن سبب هجوم جماهير الزمالك على «فتوح»

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، عن كواليس جديدة بشأن أسباب هجوم جماهير الفارس الأبيض  على أحمد فتوح، لاعب الزمالك، مؤكدة أن الأزمة لا تتعلق بملف تجديد تعاقده فقط.

وأوضحت سهام صالح، وفقًا لما ذكرته، أن السبب الرئيسي وراء غضب الجماهير يعود إلى واقعة سهر اللاعب في رواندا، عقب مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي.

وأضافت أن اعتراض بعض الجماهير على تصرفات اللاعب، وتساؤلهم عن سبب سهره، قوبل برد فعل غير لائق منه، وهو ما ساهم في تصاعد الأزمة وشنّ الهجوم عليه.

الإعلامية سهام صالح سهام صالح الكلاسيكو ON أحمد فتوح الزمالك

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