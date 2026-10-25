«كان سهران في رواندا».. سهام صالح تُفجّر مفاجأة بشأن سبب هجوم جماهير الزمالك على «فتوح»

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، عن كواليس جديدة بشأن أسباب هجوم جماهير الفارس الأبيض على أحمد فتوح، لاعب الزمالك، مؤكدة أن الأزمة لا تتعلق بملف تجديد تعاقده فقط.

وأوضحت سهام صالح، وفقًا لما ذكرته، أن السبب الرئيسي وراء غضب الجماهير يعود إلى واقعة سهر اللاعب في رواندا، عقب مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي.

وأضافت أن اعتراض بعض الجماهير على تصرفات اللاعب، وتساؤلهم عن سبب سهره، قوبل برد فعل غير لائق منه، وهو ما ساهم في تصاعد الأزمة وشنّ الهجوم عليه.